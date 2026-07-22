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«Майами» по ошибке анонсировал возвращение Леброна

Инсайдер Энтони Чанг объяснил появление в сети загадочного ролика на YouTube-канале «Майами Хит», посвященного Леброну Джеймсу.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Ранее пользователи обнаружили заглушку к якобы запланированной на 27 июля пресс-конференции звездного форварда. Вскоре видео исчезло из открытого доступа и было переведено в приватный режим, что вызвало волну слухов о возможном возвращении Джеймса в «Майами».

По словам обозревателя Miami Herald, опубликованный ролик не свидетельствует о готовящемся переходе баскетболиста.

«Это была ошибка со стороны отдела социальных сетей “Хит” во время подготовки к тому, что Леброн может выбрать “Майами”. Но сейчас в этом нет никакой достоверности», — написал Чанг в соцсетях.

Таким образом, на данный момент подтверждений возможного перехода Леброна Джеймса в «Майами Хит» нет.

В начале июля стало известно об уходе Леброна Джеймса из «Лос-Анджелес Лейкерс». Он выступал за команду с 2018 года. В 2020 году Джеймс привел «Лейкерс» к очередному чемпионству. 41-летний баскетболист пока не определился, где продолжит карьеру.

Новый регулярный сезон в НБА стартует в октябре.

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