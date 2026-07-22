Аналитик из США высказался об «ахиллесовой пяте» Егора Демина

«Он превратил свой самый очевидный недостаток, свою ахиллесову пяту, в качество, которое, возможно, еще не стало его сильной стороной, но показало, что со временем вполне может ей стать. Раньше Егор был игроком, который практически полностью зависел от трехочкового броска. При этом в Сакраменто и Лас-Вегасе он даже не особенно хорошо бросал из-за дуги, но все равно в большинстве матчей оставался лучшим игроком на площадке», — заявил Льюис в подкасте Locked On Nets.