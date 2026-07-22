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Аналитик из США высказался об «ахиллесовой пяте» Егора Демина

Журналист New York Post Брайан Льюис отметил улучшения в игре российского защитника «Бруклин Нетс» Егора Демина во время Летней лиги НБА.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

По мнению аналитика, баскетболист смог заметно прибавить в компоненте, который ранее считался одним из главных недостатков его игры.

«Он превратил свой самый очевидный недостаток, свою ахиллесову пяту, в качество, которое, возможно, еще не стало его сильной стороной, но показало, что со временем вполне может ей стать. Раньше Егор был игроком, который практически полностью зависел от трехочкового броска. При этом в Сакраменто и Лас-Вегасе он даже не особенно хорошо бросал из-за дуги, но все равно в большинстве матчей оставался лучшим игроком на площадке», — заявил Льюис в подкасте Locked On Nets.

Егор Демин был выбран «Бруклин Нетс» под восьмым номером на драфте НБА 2025 года. Этот выбор стал самым высоким в истории для российского баскетболиста на драфте лиги. В своем первом сезоне в НБА 19-летний защитник провел 52 матча, в среднем находясь на площадке 25,2 минуты. Его показатели составили 10,3 очка, 3,2 подбора, 3,3 передачи и 0,8 перехвата за игру при 1,7 потери.

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