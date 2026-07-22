Звезда НБА выиграл суд по делу об алиментах на дочь

Как сообщает TMZ, суд штата Джорджия определил размер ежемесячных выплат на содержание годовалого ребенка баскетболиста.
Согласно решению суда, Эдвардс должен выплачивать 3222 доллара в месяц. При этом отмечается, что Ховард не присутствовала на заседании и не предоставила документы, подтверждающие ее требования.
Баскетболист начал выплачивать алименты еще в январе 2025 года. Первоначально Эдвардс перевел 20 тысяч долларов, после чего ежемесячно перечислял по 5 тысяч долларов до окончания судебного процесса. Всего на данный момент игрок «Миннесоты» выплатил 110 тысяч долларов.
По информации Fadeaway World, 24-летний Эдвардс с сентября 2023 по октябрь 2024 года стал отцом четырех детей, каждый из которых родился от разных женщин.