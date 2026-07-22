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Звезда НБА выиграл суд по делу об алиментах на дочь

Защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс выиграл судебное разбирательство с матерью своей дочери Айешей Ховард по вопросу выплаты алиментов.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Как сообщает TMZ, суд штата Джорджия определил размер ежемесячных выплат на содержание годовалого ребенка баскетболиста.

Согласно решению суда, Эдвардс должен выплачивать 3222 доллара в месяц. При этом отмечается, что Ховард не присутствовала на заседании и не предоставила документы, подтверждающие ее требования.

Баскетболист начал выплачивать алименты еще в январе 2025 года. Первоначально Эдвардс перевел 20 тысяч долларов, после чего ежемесячно перечислял по 5 тысяч долларов до окончания судебного процесса. Всего на данный момент игрок «Миннесоты» выплатил 110 тысяч долларов.

По информации Fadeaway World, 24-летний Эдвардс с сентября 2023 по октябрь 2024 года стал отцом четырех детей, каждый из которых родился от разных женщин.