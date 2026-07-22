Звезда НБА выиграл суд по делу об алиментах на дочь

Баскетболист начал выплачивать алименты еще в январе 2025 года. Первоначально Эдвардс перевел 20 тысяч долларов, после чего ежемесячно перечислял по 5 тысяч долларов до окончания судебного процесса. Всего на данный момент игрок «Миннесоты» выплатил 110 тысяч долларов.