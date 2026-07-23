Вучевич ответил, завершит ли карьеру после сезона в «Орландо»

35-летний баскетболист, подписавший однолетний контракт с «Орландо Мэджик» на 3,9 млн долларов, объяснил, почему решил вернуться в бывший клуб.
«Нет, пока не планирую завершать карьеру.
Выбор “Орландо” стал следствием нескольких причин. Разумеется, времени, которое я там провел. Сама команда хороша, подписание Шона Суини говорит, что они собираются побеждать сейчас. И этот выбор подходит моей семье, это для меня тоже очень важно», — приводит слова Вучевича Hoops Hype.
В предстоящем сезоне опытный центровой вновь будет выступать за «Орландо», где провел лучшие годы своей карьеры (2012−2021) и впервые стал участником Матча всех звезд НБА.
Новый регулярный чемпионат НБА стартует в октябре.