Вучевич ответил, завершит ли карьеру после сезона в «Орландо»

«Нет, пока не планирую завершать карьеру.



Выбор “Орландо” стал следствием нескольких причин. Разумеется, времени, которое я там провел. Сама команда хороша, подписание Шона Суини говорит, что они собираются побеждать сейчас. И этот выбор подходит моей семье, это для меня тоже очень важно», — приводит слова Вучевича Hoops Hype.