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Вучевич ответил, завершит ли карьеру после сезона в «Орландо»

Черногорский центровой Никола Вучевич объяснил, почему подписал контракт с «Орландо», и ответил на вопрос о возможном завершении карьеры после сезона.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

35-летний баскетболист, подписавший однолетний контракт с «Орландо Мэджик» на 3,9 млн долларов, объяснил, почему решил вернуться в бывший клуб.

«Нет, пока не планирую завершать карьеру.

Выбор “Орландо” стал следствием нескольких причин. Разумеется, времени, которое я там провел. Сама команда хороша, подписание Шона Суини говорит, что они собираются побеждать сейчас. И этот выбор подходит моей семье, это для меня тоже очень важно», — приводит слова Вучевича Hoops Hype.

В предстоящем сезоне опытный центровой вновь будет выступать за «Орландо», где провел лучшие годы своей карьеры (2012−2021) и впервые стал участником Матча всех звезд НБА.

Новый регулярный чемпионат НБА стартует в октябре.