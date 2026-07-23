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Лидер «Никс» высказался о возможном визите команды в Белый дом

Разыгрывающий «Нью-Йорк Никс» Джейлен Брансон прокомментировал возможный визит команды в Белый дом, отметив, что игроки пока не обсуждали этот вопрос.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«Эту тему мы еще не обсуждали внутри команды. Народ делает предположения и говорит всякое, но мы еще просто не обсуждали это совместно. Будем решать вопросы по мере их возникновения», — приводит слова Брансона Yahoo! Sports.

Вопрос о визите чемпионской команды в Белый дом регулярно вызывает обсуждение в США. В 2017 году президент Дональд Трамп отказался принимать «Голден Стэйт Уорриорз», а в период президентства Джо Байдена традиция визитов была возобновлена.

В сезоне-2025/26 «Нью-Йорк» впервые за долгое время стал чемпионом НБА, а сам Брансон был признан самым ценным игроком финальной серии.

Новый регулярный сезон в НБА стартует в октябре.