Кириленко: Игроки из России достойно выступили в Летней лиге НБА

Андрей Кириленко подвел итоги выступления российских игроков в Летней лиге НБА, отметив, что все они достойно проявили себя и соответствуют уровню сильнейшей баскетбольной лиги мира. В Летней лиге выступили четыре российских баскетболиста: Егор Демин («Бруклин Нетс»), Владислав Голдин («Майами»), Виктор Лахин («Сакраменто») и Всеволод Ищенко («Даллас»).
«Все отыграли, в принципе, достойно. Голдин уже получил двусторонний контракт, его проще перевести в стандартный. Ищенко показал яркую игру, но все сейчас уже не от него зависит — команда перестраивается, игроков меняют. Сева заслужил свой шанс. У Вити Лахина ситуация более неопределенная, но у него вск получится», — цитирует Кириленко ТАСС.
Наиболее ярко проявил себя Демин, вошедший во вторую символическую сборную турнира. Он стал первым российским баскетболистом, включенным в одну из символических пятерок Летней лиги. В среднем за матч защитник набирал 21,0 очка, делал 3,7 подбора, 4,3 передачи и 2,3 перехвата. По количеству набранных очков и результативных передач он стал лучшим игроком «Бруклина» на турнире. Его точность бросков с игры составила 42,6%, трехочковых — 30%.
Голдин во всех матчах выходил в стартовом составе «Майами». В среднем за игру центровой набирал 8,0 очка, совершал 6,6 подбора, отдавал 1,6 передачи и выполнял 1,6 блок-шота. Для Ищенко турнир в Лас-Вегасе стал первым опытом выступлений за пределами России. За 27,5 минуты на площадке в среднем он записывал на свой счет 9,6 очка, 4,4 подбора, 3,0 передачи, 1,2 перехвата и 0,8 блок-шота. Лахин получал меньше игрового времени — в среднем 11,5 минуты за встречу. Его статистика составила 4,0 очка, 4,2 подбора, 1,2 передачи и 1,0 блок-шота за матч.