Кириленко: Игроки из России достойно выступили в Летней лиге НБА

Голдин во всех матчах выходил в стартовом составе «Майами». В среднем за игру центровой набирал 8,0 очка, совершал 6,6 подбора, отдавал 1,6 передачи и выполнял 1,6 блок-шота. Для Ищенко турнир в Лас-Вегасе стал первым опытом выступлений за пределами России. За 27,5 минуты на площадке в среднем он записывал на свой счет 9,6 очка, 4,4 подбора, 3,0 передачи, 1,2 перехвата и 0,8 блок-шота. Лахин получал меньше игрового времени — в среднем 11,5 минуты за встречу. Его статистика составила 4,0 очка, 4,2 подбора, 1,2 передачи и 1,0 блок-шота за матч.