Дрэймонд Грин останется в «Уорриорз» еще на один сезон

Как сообщает Шэмс Чарания со ссылкой на агента баскетболиста Рича Пола, стороны согласовали новый однолетний контракт на сумму 27,7 млн долларов.
Ранее в межсезонье Грин неожиданно отказался от опции игрока на 27,6 млн долларов. Этот шаг позволил «Уорриорз» освободить место в платежной ведомости и сохранить возможность подписания Леброна Джеймса. Однако после того, как звездный форвард выбрал «Филадельфию», клуб и Грин быстро договорились о новом соглашении.
По информации источника, контракт не содержит пункта о запрете обмена. Для Грина предстоящий сезон станет 15-м подряд в составе «Голден Стэйт». Среди действующих игроков НБА дольше за один клуб выступает только его партнер Стефен Карри, который проведет в составе «Уорриорз» уже 18-й сезон.
Новый регулярный чемпионат НБА стартует в октябре.