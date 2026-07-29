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Дрэймонд Грин останется в «Уорриорз» еще на один сезон

Форвард Дрэймонд Грин продолжит выступать за «Голден Стэйт Уорриорз». Об этом сообщает инсайдер ESPN Шэмс Чарания.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Как сообщает Шэмс Чарания со ссылкой на агента баскетболиста Рича Пола, стороны согласовали новый однолетний контракт на сумму 27,7 млн долларов.

Ранее в межсезонье Грин неожиданно отказался от опции игрока на 27,6 млн долларов. Этот шаг позволил «Уорриорз» освободить место в платежной ведомости и сохранить возможность подписания Леброна Джеймса. Однако после того, как звездный форвард выбрал «Филадельфию», клуб и Грин быстро договорились о новом соглашении.

По информации источника, контракт не содержит пункта о запрете обмена. Для Грина предстоящий сезон станет 15-м подряд в составе «Голден Стэйт». Среди действующих игроков НБА дольше за один клуб выступает только его партнер Стефен Карри, который проведет в составе «Уорриорз» уже 18-й сезон.

Новый регулярный чемпионат НБА стартует в октябре.

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