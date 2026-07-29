Расселл Уэстбрук может впервые в карьере уехать в Европу

Приоритетом для Уэстбрука по-прежнему остается продолжение карьеры в НБА. Однако пока интерес со стороны клубов лиги ограничен, и баскетболист впервые всерьез может рассмотреть вариант с переездом в Европу. Ранее сообщалось об интересе со стороны тель-авивского «Хапоэля», но тогда американец не был готов к такому шагу.