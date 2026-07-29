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Расселл Уэстбрук может впервые в карьере уехать в Европу

Бывший самый ценный игрок сезона НБА Расселл Уэстбрук может продолжить карьеру в Европе.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Как сообщает инсайдер Эван Сидери в соцсетях, 37-летний защитник получил несколько предложений от клубов Евролиги.

Приоритетом для Уэстбрука по-прежнему остается продолжение карьеры в НБА. Однако пока интерес со стороны клубов лиги ограничен, и баскетболист впервые всерьез может рассмотреть вариант с переездом в Европу. Ранее сообщалось об интересе со стороны тель-авивского «Хапоэля», но тогда американец не был готов к такому шагу.

В прошлом сезоне в составе «Сакраменто Кингз» Уэстбрук провел 64 матча. В среднем он набирал 15,2 очка, делал 5,4 подбора и отдавал 6,7 передачи за игру. В «Кингз» защитник оказался после обмена из «Денвера» в 2025 году.

Уэстбрук получил награду «Самый ценный игрок НБА» в сезоне 2016/17, выступая за «Оклахому».