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«Вашингтон» включился в борьбу за звезду НБА Дерозана

«Вашингтон Уизардс» стал еще одним претендентом на подписание свободного агента Демара Дерозана.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

По информации инсайдера ESPN Шэмса Чарании, столичный клуб начал переговоры с 35-летним форвардом. Таким образом, число команд, проявляющих активный интерес к баскетболисту, выросло до четырех.

В сезоне-2025/26 Дерозан провел 77 матчей регулярного чемпионата НБА, в которых в среднем набирал 18,4 очка, совершал 2,9 подбора и отдавал 4,1 передачи за игру. Позже он был отчислен «Сакраменто Кингз».

Ранее сообщалось, что на игрока также претендуют «Майами Хит», «Кливленд Кавальерс» и «Денвер Наггетс».

Новый регулярный чемпионат НБА стартует в октябре.