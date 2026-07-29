«Вашингтон» включился в борьбу за звезду НБА Дерозана

По информации инсайдера ESPN Шэмса Чарании, столичный клуб начал переговоры с 35-летним форвардом. Таким образом, число команд, проявляющих активный интерес к баскетболисту, выросло до четырех.
В сезоне-2025/26 Дерозан провел 77 матчей регулярного чемпионата НБА, в которых в среднем набирал 18,4 очка, совершал 2,9 подбора и отдавал 4,1 передачи за игру. Позже он был отчислен «Сакраменто Кингз».
Ранее сообщалось, что на игрока также претендуют «Майами Хит», «Кливленд Кавальерс» и «Денвер Наггетс».
Новый регулярный чемпионат НБА стартует в октябре.