В Sports Illustrated оценили необычный атакующий стиль Демина

«В прошлом сезоне 6,2 броска из 8,6 Дёмина за матч выполнялись из-за трехочковой линии, что составило 71,7% всех его попыток. Из-за недостаточного количества сыгранных матчей он не попал в официальные статистические рейтинги НБА, однако по доле трехочковых бросков занял бы 15-е место в лиге.



Хотя бывают исключения, подавляющее большинство игроков, находящихся в верхней части этого рейтинга, действуют почти исключительно без мяча. Высокая доля трехочковых попыток при хорошем проценте реализации обычно считается плюсом, однако в случае Дёмина это также заставляет задуматься о его эффективности, ведь в прошлом сезоне он был одним из основных игроков “Бруклина”, отвечавших за ведение мяча и организацию атак», — говорится в материале Уайта.