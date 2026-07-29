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В Sports Illustrated оценили необычный атакующий стиль Демина

Обозреватель американского издания Sports Illustrated Айван Уайт проанализировал манеру игры российского защитника «Бруклина» Егора Демина.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

По словам журналиста, в прошлом сезоне россиянин часто завершал атаки из-за дуги, что выделяло его среди других игроков лиги.

«В прошлом сезоне 6,2 броска из 8,6 Дёмина за матч выполнялись из-за трехочковой линии, что составило 71,7% всех его попыток. Из-за недостаточного количества сыгранных матчей он не попал в официальные статистические рейтинги НБА, однако по доле трехочковых бросков занял бы 15-е место в лиге.

Хотя бывают исключения, подавляющее большинство игроков, находящихся в верхней части этого рейтинга, действуют почти исключительно без мяча. Высокая доля трехочковых попыток при хорошем проценте реализации обычно считается плюсом, однако в случае Дёмина это также заставляет задуматься о его эффективности, ведь в прошлом сезоне он был одним из основных игроков “Бруклина”, отвечавших за ведение мяча и организацию атак», — говорится в материале Уайта.

Егор Демин был выбран «‎Бруклином» на драфте НБА 2025 года под общим восьмым номером — это самая высокая позиция, под которой когда-либо выбирали баскетболиста из России.

В своем дебютном сезоне в лиге Демин сыграл в 52 матчах, проводя на паркете 25,2 минуты и набирая 10,3 очка, 3,2 подбора, 3,3 передачи, 0,8 перехвата при 1,7 потерях в среднем за игру.

Новый регулярный чемпионат НБА стартует в октябре.

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