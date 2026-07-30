В НБА может появиться самый высокий действующий баскетболист

18-летний австралийский центровой Джонгкуч Мач может стать самым высоким действующим баскетболистом НБА.
Мач вырос в Австралии в семье выходцев из Южного Судана. В 14 лет его рост составлял 193 сантиметра, а сейчас, в 18-летнем возрасте, он достиг 229 сантиметров. Для сравнения, самым высоким действующим игроком НБА сейчас является центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма, чей рост составляет 224 сантиметра.
В настоящее время Мач выступает за команду Центра высшего спортивного мастерства во втором дивизионе чемпионата Австралии (NBL1 East). Как сообщает The Sydney Morning Herald, стремительный прогресс молодого центрового привлек внимание скаутов американских университетов. Предложения игроку уже сделали колледжи «Луизиана Стейт», «Колорадо» и «Санта-Клара».