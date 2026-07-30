В НБА может появиться самый высокий действующий баскетболист

Мач вырос в Австралии в семье выходцев из Южного Судана. В 14 лет его рост составлял 193 сантиметра, а сейчас, в 18-летнем возрасте, он достиг 229 сантиметров. Для сравнения, самым высоким действующим игроком НБА сейчас является центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма, чей рост составляет 224 сантиметра.