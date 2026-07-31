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Аренас — о правиле в НБА: Не получаешь $5 млн — не говори со мной

Бывший игрок НБА Гилберт Аренас вспомнил, как ввел особое правило для общения с ним во время выступлений за «Вашингтон Уизардс».

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Keith Allison. originally posted to Flickr

«Я был рок-звездой, детка. Мне никто был не указ. Я даже ввел в команде одно правило. Оно не было строгим, но это все же было правило.

Если ты зарабатываешь меньше пяти миллионов — разговаривать со мной напрямую тебе нельзя. Теперь я суперзвезда. Говори с кем-то, кто получает пять миллионов, и если у них есть эти пять миллионов, они могут передать мне сообщение», — рассказал экс-разыгрывающий Аренас в эфире Games with Names.

Аренас провел в составе «Вашингтона» самый продолжительный отрезок своей карьеры — с 2003 по 2010 год. За это время он трижды принимал участие в Матче всех звезд НБА.