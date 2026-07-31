Всеволод Ищенко ответил, готов ли отказаться от денег ради НБА

21-летний Ищенко был выбран «Лос-Анджелес Лейкерс» под 56-м номером на драфте НБА, после чего права на баскетболиста были обменяны в «Даллас Маверикс».
— Двусторонний контракт после налогов, особенно в Далласе, — это не такие большие деньги. Ты готов сейчас пожертвовать зарплатой, чтобы остаться в НБА?
— Конечно, готов. С детства моей целью было играть в НБА. Думаю, сейчас не тот этап карьеры, когда нужно выбирать деньги вместо возможности. О финансах стоит думать позже, когда становишься старше. Сейчас главное — работать и находиться там, где для тебя открываются лучшие возможности, — приводит слова Ищенко «Спорт-Экспресс».
Ищенко стал 11-м российским баскетболистом в истории, выбранным на драфте НБА. В прошлом году «Бруклин Нетс» задрафтовали Егора Демина под рекордным для россиян восьмым номером. До этого на протяжении 12 лет клубы НБА не выбирали российских игроков на драфте.
В минувшем сезоне Ищенко провел 48 матчей за «Локомотив-Кубань» в Единой лиге ВТБ, набирая 8,7 очка, 4,6 подбора, 2,0 передачи и 1,3 перехвата в среднем за игру. Он помог краснодарцам завоевать бронзовые медали турнира и был признан лучшим молодым баскетболистом.