Всеволод Ищенко ответил, готов ли отказаться от денег ради НБА

— Конечно, готов. С детства моей целью было играть в НБА. Думаю, сейчас не тот этап карьеры, когда нужно выбирать деньги вместо возможности. О финансах стоит думать позже, когда становишься старше. Сейчас главное — работать и находиться там, где для тебя открываются лучшие возможности, — приводит слова Ищенко «Спорт-Экспресс».