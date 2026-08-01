Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: планам Леброна летать на матчи могут помешать правила

По данным The Athletic, ограничения на полеты и погодные условия ставят под сомнение идею ежедневных перелетов из Нью-Йорка в Филадельфию.

Источник: AP 2024

Планы Леброна Джеймса добираться из Нью-Йорка на домашние матчи «Филадельфии» на вертолете могут оказаться труднореализуемыми. Об этом сообщает The Athletic.

По информации журналиста Фреда Каца, в Нью-Йорке действуют строгие ограничения на использование вертолетных площадок после катастрофы 1977 года, а нынешняя городская политика не предполагает расширения подобных перевозок. Дополнительными препятствиями могут стать туман, сильный ветер и другие погодные условия на маршруте между Нью-Йорком и Филадельфией.

Автор отмечает, что более реалистичным вариантом остаются поездки на автомобиле, как это ранее делал Джей Джей Редик во время выступлений за «Филадельфию».

По оценке The Athletic, один перелет на вертолете обойдется примерно в 4000 долларов. Только на домашние матчи регулярного чемпионата расходы могли бы составить около 328 тысяч долларов без учета тренировок.

Узнать больше по теме
Биография Леброна Джеймса: карьера и личная жизнь баскетболиста
Много ли вы знаете спортсменов, которые с первых лет карьеры и до самого её завершения находятся в статусе суперзвёзд? Пример Леброна Джеймса в этом плане, наверное, не имеет аналогов. Он и в 40 лет способен тащить свою команду к победам в НБА. Спортсмен стал символом современного баскетбола, а его биография — мечта для многих, и пример уникального пути к успеху.
Читать дальше