СМИ: планам Леброна летать на матчи могут помешать правила

Планы Леброна Джеймса добираться из Нью-Йорка на домашние матчи «Филадельфии» на вертолете могут оказаться труднореализуемыми. Об этом сообщает The Athletic.
По информации журналиста Фреда Каца, в Нью-Йорке действуют строгие ограничения на использование вертолетных площадок после катастрофы 1977 года, а нынешняя городская политика не предполагает расширения подобных перевозок. Дополнительными препятствиями могут стать туман, сильный ветер и другие погодные условия на маршруте между Нью-Йорком и Филадельфией.
Автор отмечает, что более реалистичным вариантом остаются поездки на автомобиле, как это ранее делал Джей Джей Редик во время выступлений за «Филадельфию».
По оценке The Athletic, один перелет на вертолете обойдется примерно в 4000 долларов. Только на домашние матчи регулярного чемпионата расходы могли бы составить около 328 тысяч долларов без учета тренировок.