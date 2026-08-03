Кевин Дюрант ответил, сыграет ли на Олимпиаде в Лос-Анджелесе

«Это зависит от Гранта Хилла и того, что захочет сделать сборная США. Я продолжаю работать над совершенствованием своей игры и надеюсь получить этот вызов, но есть так много отличных баскетболистов, которые заслуживают места в команде», — приводит слова Дюранта ESPN.