Кевин Дюрант ответил, сыграет ли на Олимпиаде в Лос-Анджелесе

Олимпиада-2028 состоится в Лос-Анджелесе с 14 по 30 июля. На момент ее начала Дюранту будет 40 лет, а 29 сентября исполнится 41 год.
«Это зависит от Гранта Хилла и того, что захочет сделать сборная США. Я продолжаю работать над совершенствованием своей игры и надеюсь получить этот вызов, но есть так много отличных баскетболистов, которые заслуживают места в команде», — приводит слова Дюранта ESPN.
Кевин Дюрант уже является четырехкратным олимпийским чемпионом: он выигрывал золото в составе сборной США на Играх 2012, 2016, 2020 и 2024 годов.