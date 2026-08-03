«Даллас» продлил контракт с форвардом на $52,2 млн

В прошлом сезоне Маршалл шесть раз набирал 30 и более очков за матч. Для сравнения, за первые четыре года в НБА у него было всего две такие игры. Предыдущее соглашение игрока, подписанное в 2024 году, было рассчитано на три сезона и 27 млн долларов. Новый контракт почти в два раза увеличит его среднегодовой заработок.