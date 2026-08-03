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«Даллас» продлил контракт с форвардом на $52,2 млн

Форвард «Далласа» Наджи Маршалл заключил новое трехлетнее соглашение с клубом на сумму $52,2 млн, сообщает ESPN.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: БЕЛТА

Контракт полностью гарантирован и рассчитан до конца сезона-2029/30.

28-летний Маршалл попал в НБА без драфта и начал карьеру в «Нью-Орлеане», где в среднем набирал 7,5 очка за матч. После перехода в «Даллас» баскетболист значительно прибавил: за два сезона его средняя результативность выросла до 14,3 очка при 50,9% реализации с игры.

В прошлом сезоне Маршалл шесть раз набирал 30 и более очков за матч. Для сравнения, за первые четыре года в НБА у него было всего две такие игры. Предыдущее соглашение игрока, подписанное в 2024 году, было рассчитано на три сезона и 27 млн долларов. Новый контракт почти в два раза увеличит его среднегодовой заработок.

Также в прошлом сезоне Маршалл вошел в число лучших игроков лиги по количеству реализованных флоутеров. Он забил 113 таких бросков из 202 попыток. Кроме него, отметку в 100 точных флоутеров преодолели только звездные разыгрывающие Донован Митчелл из «Кливленда» и Джейлен Брансон из «Нью-Йорка».