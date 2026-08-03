Звезда НБА объяснил, почему здоровье стоит сотни тысяч долларов

По информации СМИ, баскетболист ежегодно тратит на медицинское сопровождение не менее 700 тыс. долларов.
«У меня есть собственная медицинская команда, и помощь, которую может предоставить клуб, в итоге ограничена. Играть по 70 матчей за сезон — это серьезная нагрузка на организм, особенно на колени. Я редко пропускаю игры», — написал Браун в социальных сетях.
При этом сумма в 700 тыс. долларов составляет чуть больше 1% от его годового дохода. В июле 2023 года Браун заключил с «Бостоном» пятилетний супермаксимальный контракт на 304 млн долларов, который на тот момент стал самым крупным соглашением в истории НБА.
После перехода в «Филадельфию» у форварда осталось еще три года по действующему контракту на общую сумму 185 млн долларов.
Новый регулярный чемпионат НБА стартует в октябре.