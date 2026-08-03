Звезда НБА объяснил, почему здоровье стоит сотни тысяч долларов

При этом сумма в 700 тыс. долларов составляет чуть больше 1% от его годового дохода. В июле 2023 года Браун заключил с «Бостоном» пятилетний супермаксимальный контракт на 304 млн долларов, который на тот момент стал самым крупным соглашением в истории НБА.