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«Сакраменто» принял решение по будущему Зака Лавина

«Кингз» не рассматривают вариант расставания с защитником Заком Лавином через выкуп его соглашения.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Как сообщает The Sacramento Bee, несмотря на появившиеся ранее слухи, руководство «Сакраменто» не изучает возможность досрочного расторжения контракта с 30-летним баскетболистом.

В клубе рассчитывают, что Лавин сможет провести сильный сезон и подтвердить свой статус одного из лидеров команды в последний год пятилетнего соглашения на 215,2 млн долларов, которое он подписал с «Чикаго» в 2022 году. У защитника была возможность выйти на рынок свободных агентов, однако он решил активировать опцию игрока на 49 млн долларов в сезоне-2026/27.

Выкуп контракта Лавина осложняется его высокой зарплатой. Кроме того, «Кингз» не хотят использовать механизм «растяжения», при котором клуб мог бы освободить место в платежной ведомости, но продолжал бы выплачивать баскетболисту деньги в течение трех лет.

В прошлом сезоне Лавин провел 39 матчей, после чего в феврале перенес операцию на руке и досрочно завершил выступление в чемпионате. В среднем защитник набирал 19,2 очка, совершал 2,8 подбора и отдавал 2,3 передачи за игру, реализуя 47,9% бросков с игры и 39% трехочковых.