«Филадельфия» повторила уникальное достижение чемпионов НБА

Впервые с сезона-2017/18 в одной команде собрались сразу четыре действующих участника Матча всех звезд НБА.
В составе «Филадельфии» выступают Леброн Джеймс (22 Матча всех звезд), Джоэл Эмбиид (7), Тайриз Макси (2) и Джейлен Браун (5).
Последней командой с четырьмя действующими участниками Матча всех звезд был чемпионский «Голден Стэйт Уорриорз» сезона-2017/18. Тогда за калифорнийский клуб играли Стеф Карри (12), Кевин Дюрант (16), Клэй Томпсон (5) и Дрэймонд Грин (4). Количество участий в Матче всех звезд указано на момент публикации новости.
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