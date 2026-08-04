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Браун рассказал, чему хочет научиться у Леброна в «Филадельфии»

Форвард «Филадельфии» Джейлен Браун поделился впечатлениями от совместной игры с Леброном Джеймсом, который этим летом подписал с клубом контракт.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Напомним, в межсезонье Леброн покинул «Лос-Анджелес Лейкерс» и подписал с «Филадельфией» двухлетнее соглашение на условиях ветеранского минимума. В сезоне-2026/27 Джеймс заработает $3 876 529, а в сезоне-2027/28 — $4 070 355. Второй год контракта является опцией игрока.

«У нас есть Брон, и это знаете какая возможность… Я вообще люблю учиться. Мне правда нравится учиться. И когда у тебя есть шанс учиться у одного из — если не у самого — величайших игроков всех времен… это возможность и на площадке, и за ее пределами получать опыт, впитывать все это, накапливать знания, которые потом становятся частью твоей собственной базы», — рассказал Браун в рамках собственного стрима.

Джейлен Браун также присоединился к «Филадельфии» этим летом, перейдя из «Бостона».


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