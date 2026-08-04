Браун рассказал, чему хочет научиться у Леброна в «Филадельфии»

«У нас есть Брон, и это знаете какая возможность… Я вообще люблю учиться. Мне правда нравится учиться. И когда у тебя есть шанс учиться у одного из — если не у самого — величайших игроков всех времен… это возможность и на площадке, и за ее пределами получать опыт, впитывать все это, накапливать знания, которые потом становятся частью твоей собственной базы», — рассказал Браун в рамках собственного стрима.