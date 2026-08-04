Шакил О’Нил признался, кого ему больше всего жаль в «Филадельфии»

Летом «Филадельфия» усилилась сразу двумя звездными игроками. Сначала к команде присоединился Джейлен Браун, а затем контракт с клубом на правах ветерана подписал Леброн Джеймс.
«Больше всего мне жаль Тайриза Макси. Он пришел в команду как обычный игрок. Джоэл Эмбиид большую часть года был травмирован. А потом Тайриз поднялся на ноги, заявив: “Эй, я звезда. Это моя команда”. А теперь приходит Джейлен Браун. Неужели он отступится, сделает шаг назад? После Брауна в команду пришел Леброн. Не сделает ли он еще один шаг назад?» — приводит слова О'Нила портал Basketball Network.
41-летний Леброн Джеймс покинул «Лос-Анджелес Лейкерс» и подписал с «Филадельфией» двухлетнее соглашение на условиях ветеранского минимума. В сезоне-2026/27 Джеймс заработает $3 876 529, а в сезоне-2027/28 — $4 070 355. Второй год контракта является опцией игрока.