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Шакил О’Нил признался, кого ему больше всего жаль в «Филадельфии»

Член Зала славы баскетбола Шакил О'Нил поделился мнением о положении разыгрывающего «Филадельфии» Тайриза Макси после громких изменений в составе команды.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Летом «Филадельфия» усилилась сразу двумя звездными игроками. Сначала к команде присоединился Джейлен Браун, а затем контракт с клубом на правах ветерана подписал Леброн Джеймс.

«Больше всего мне жаль Тайриза Макси. Он пришел в команду как обычный игрок. Джоэл Эмбиид большую часть года был травмирован. А потом Тайриз поднялся на ноги, заявив: “Эй, я звезда. Это моя команда”. А теперь приходит Джейлен Браун. Неужели он отступится, сделает шаг назад? После Брауна в команду пришел Леброн. Не сделает ли он еще один шаг назад?» — приводит слова О'Нила портал Basketball Network.

41-летний Леброн Джеймс покинул «Лос-Анджелес Лейкерс» и подписал с «Филадельфией» двухлетнее соглашение на условиях ветеранского минимума. В сезоне-2026/27 Джеймс заработает $3 876 529, а в сезоне-2027/28 — $4 070 355. Второй год контракта является опцией игрока.


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