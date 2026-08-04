Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суперзвезда НБА удивил выбором символической пятерки всех времен

Защитник «Финикс Санз» Девин Букер назвал свою символическую стартовую пятерку лучших баскетболистов в истории НБА.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

По информации Hoop Central, в нее вошли Стефен Карри, Коби Брайант, Леброн Джеймс, Кевин Дюрант и Шакил О'Нил.

Букер выступает за «Финикс» с 2015 года, когда клуб выбрал его под 13-м номером драфта НБА. За это время он не завоевал чемпионский титул, однако дважды стал олимпийским чемпионом в составе сборной США. Также он пять раз стал участником Матча всех звезд НБА.

Новый регулярный чемпионат НБА стартует в октябре.


Узнать больше по теме
Биография Леброна Джеймса: карьера и личная жизнь баскетболиста
Много ли вы знаете спортсменов, которые с первых лет карьеры и до самого её завершения находятся в статусе суперзвёзд? Пример Леброна Джеймса в этом плане, наверное, не имеет аналогов. Он и в 40 лет способен тащить свою команду к победам в НБА. Спортсмен стал символом современного баскетбола, а его биография — мечта для многих, и пример уникального пути к успеху.
Читать дальше