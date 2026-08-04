Суперзвезда НБА удивил выбором символической пятерки всех времен

По информации Hoop Central, в нее вошли Стефен Карри, Коби Брайант, Леброн Джеймс, Кевин Дюрант и Шакил О'Нил.
Букер выступает за «Финикс» с 2015 года, когда клуб выбрал его под 13-м номером драфта НБА. За это время он не завоевал чемпионский титул, однако дважды стал олимпийским чемпионом в составе сборной США. Также он пять раз стал участником Матча всех звезд НБА.
Новый регулярный чемпионат НБА стартует в октябре.
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Биография Леброна Джеймса: карьера и личная жизнь баскетболиста
Много ли вы знаете спортсменов, которые с первых лет карьеры и до самого её завершения находятся в статусе суперзвёзд? Пример Леброна Джеймса в этом плане, наверное, не имеет аналогов. Он и в 40 лет способен тащить свою команду к победам в НБА. Спортсмен стал символом современного баскетбола, а его биография — мечта для многих, и пример уникального пути к успеху.Читать дальше