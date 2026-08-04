«Сан-Антонио» рассказал о восстановлении Поповича после инсульта

Грегу Поповичу 77 лет. Он возглавлял «Сан-Антонио» с 1996-го по 2025 год. Под его руководством команда завоевала все свои чемпионские титулы (1999, 2003, 2005, 2007, 2014). Американец является рекордсменом по количеству выигранных матчей в НБА среди тренеров. В 2023 году Поповича включили в Зал баскетбольной славы.