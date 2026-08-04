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«Сан-Антонио» рассказал о восстановлении Поповича после инсульта

Генеральный менеджер клуба НБА «Сан-Антонио Сперс» Роберт Буфорд сообщил о том, как проходит восстановление баскетбольного тренера Грега Поповича.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

«Он продолжает восстанавливаться с большей целеустремленностью и усердием, чем, я думаю, кто-либо из нас мог себе представить. Грег идет на поправку, и его присутствие всегда помогает команде», — приводит слова Буфорда аккаунт NBABase в социальной сети Х.

Грегу Поповичу 77 лет. Он возглавлял «Сан-Антонио» с 1996-го по 2025 год. Под его руководством команда завоевала все свои чемпионские титулы (1999, 2003, 2005, 2007, 2014). Американец является рекордсменом по количеству выигранных матчей в НБА среди тренеров. В 2023 году Поповича включили в Зал баскетбольной славы.

По оценкам букмекеров, «Сан-Антонио Сперс» наряду с «Оклахома-Сити Тандер» является главным претендентом на победу в сезоне-2026/27. В минувшем сезоне команда из Техаса играла в финале плей-офф НБА, где в пяти матчах уступила «Нью-Йорк Никс».