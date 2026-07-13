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ФИБА оставила в силе отстранение сборной России по баскетболу

Международная федерация баскетбола (ФИБА) не стала менять позицию относительно допуска сборной России до международных соревнований после решения МОК.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Спортмастер

Международная федерация баскетбола (ФИБА) сохранила в силе отстранение российских сборных, начавшееся в 2022 году, однако для команд по баскетболу 3×3 были сделаны послабления по рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом сообщает пресс-служба ФИБА.

Несколько дней назад мужская и женская сборные России (U21) выиграли Лигу наций 3×3 — это стало их первым международным стартом после отстранения. Победа в турнире даёт российским командам прямую путёвку на Кубок мира (U23) в Китае.

Однако, как подчеркнули в пресс-службе ФИБА, вопрос о допуске российских спортсменов на этот турнир будет решаться позднее. В организации отметили, что послабления для формата 3×3 были сделаны исключительно по рекомендации МОК и не касаются остальных сборных России.

7 июля Международный олимпийский комитет временно отменил приостановку деятельности Олимпийского комитета России и рекомендовал всем федерациям снять ограничения с российских спортсменов, выданные ранее рекомендации не актуальны.

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