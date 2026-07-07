МОК отменил санкции в отношении российских спортсменов

В феврале 2022 года исполком МОК рекомендовал международным федерациям и организаторам соревнований не допускать российских и белорусских спортсменов и официальных лиц к международным турнирам. В марте 2023-го МОК предложил рассматривать спортсменов индивидуально, допускать их только в нейтральном статусе и не разрешать участие в командных дисциплинах. Кроме того, к соревнованиям не должны были допускаться спортсмены, связанные с вооруженными силами и другими силовыми структурами России и Белоруссии.