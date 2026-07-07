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МОК отменил санкции в отношении российских спортсменов

Международный олимпийский комитет (МОК) отменил рекомендации об ограничениях в отношении российских спортсменов, сообщается на сайте организации.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Imago/TASS

Решение было принято на заседании исполкома МОК 7 июля. Исполком МОК принял решение, что рекомендованные условия участия для международных федераций и организаторов международных спортивных мероприятий от 28 февраля 2022 года и 28 марта 2023 года, касающиеся российских спортсменов и команд, включая защитные меры, более не применяются.

В феврале 2022 года исполком МОК рекомендовал международным федерациям и организаторам соревнований не допускать российских и белорусских спортсменов и официальных лиц к международным турнирам. В марте 2023-го МОК предложил рассматривать спортсменов индивидуально, допускать их только в нейтральном статусе и не разрешать участие в командных дисциплинах. Кроме того, к соревнованиям не должны были допускаться спортсмены, связанные с вооруженными силами и другими силовыми структурами России и Белоруссии.

Таким образом, отменив обе рекомендации, МОК допустил российских спортсменов до международных турниров без рассмотрения нейтральности каждого спортсмена в индивидуальном порядке.

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