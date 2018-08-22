4 японских баскетболиста публично извинились за скандал с проститутками на Азиатских играх

«Перед всеми, кто связан с Японской федерацией баскетбола, моим клубом, перед делегацией Японии на Азиатских играх, перед своими партнерами по сборной и тренерами я извиняюсь за случившееся», — сказал один из 4 баскетболистов Юя Нагайоши.



Во время похода в развлекательный квартал Джакарты, игроки японской сборной были одеты в игровую форму команды. За неподобающее поведение их отстранили от участия в турнире.