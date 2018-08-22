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16:28 (мск), источник: Sportmail.ru

4 японских баскетболиста публично извинились за скандал с проститутками на Азиатских играх

Японские баскетболисты, замешанные в скандале с проститутками в Джакарте на Азиатских играх, вернулись на родину.

Источник: РИА "Новости"

На специальной пресс-конференции спортсмены публично извинились, склонив голову.

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«Перед всеми, кто связан с Японской федерацией баскетбола, моим клубом, перед делегацией Японии на Азиатских играх, перед своими партнерами по сборной и тренерами я извиняюсь за случившееся», — сказал один из 4 баскетболистов Юя Нагайоши.

Во время похода в развлекательный квартал Джакарты, игроки японской сборной были одеты в игровую форму команды. За неподобающее поведение их отстранили от участия в турнире.

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