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Певица Седокова попала в больницу после смерти бывшего мужа

После новостей о самоубийстве баскетболиста Яниса Тиммы певица Анна Седокова опубликовала видео, в котором плачет под капельницей.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail

Накануне стало известно о смерти бывшего мужа Седоковой баскетболиста Яниса Тиммы. Баскетболиста нашли в подъезде пятиэтажного дома в центре Москвы. По данным СМИ, еще с октября 2024 года поклонники подозревали, что Тимма находится в депрессии после расставания с женой Анной Седоковой.

Седокова и Тимма поженились в 2020 году. В начале декабря 2024 года судебный участок мирового судьи Хорошевского района Москвы удовлетворил иск Седоковой о разводе.

С 2015-го по 2017 год Янис Тимма выступал за «Зенит» в Единой лиге ВТБ, а с 2019-го по 2021 год — за подмосковные «Химки» и казанский УНИКС. Также легкий форвард играл в Пуэрто-Рико, Турции и Испании.

На драфте НБА 2013 года Янис Тимма была выбран под 60-м номером командой «Мемфис Гриззлис», но в престижной заокеанской лиге так и не сыграл. Латвийский баскетболист короткое время выступал за фарм-клуб «Орландо Мэджик» в Лиге развития НБА.