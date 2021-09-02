Манчини продолжит побеждать: прогноз на матч Италия — Болгария

Триумфаторы чемпионата Европы проведут сегодня первый матч после финала на «Уэмбли». Манчини не просто добился результата, но и доказал, что стиль игры сборной может быть похож на клубный, быть таким же зрелищным. В большинстве матчей Италия предпочитает сама диктовать волю сопернику, хочет отобрать мяч сразу после потери и не успокаивается даже после первого забитого мяча. Состав итальянцев близок к оптимальному, не будет только Кьеллини, его в центре обороны заменит Ачерби. Это будет первый матч в сезоне для вратаря Доннаруммы, в «ПСЖ» он пока сидит в запасе.

Если у Италии 9 очков после 3 туров в этой отборочной кампании, то вот Болгарии похвастать нечем. Два поражения (одно из них как раз от итальянцев) и одна ничья. Последние три года для болгар вообще не особо удачные, в рейтинге ФИФА они упали на 75-е место, потеряв сразу 30 позиций. Что, впрочем, неудивительно, если учесть, что Болгария выиграла только 2 из 28 последних матчей. В этом матче многие закономерно ждут разгрома, в БК «Марафон» на победу Италии с форой −2,5 можно поставить за 1,95. А БК «Лига ставок» дает 1,95 на то, что самым результативным таймом будет второй. После перерыва итальянцы должны дожать (или даже добить) уставшего соперника.