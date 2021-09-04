Гамшик против Влашича: прогноз на матч Словакия — Хорватия
Разбираем соперников сборной России по группе.
Разбираем соперников сборной России по группе.
Хорватия добилась, чего хотела в Москве, сыграв вничью с Россией. При везении
Словакия же вполне могла выиграть в Словении, но ей не повезло. Удары в штангу и перекладину не превратились в голы, а так, на мяч Боженика ответил Стоянович после очень красивого паса Иличича. В словацкой сборной
Хорваты в прошлом отборочном цикле дважды расправились со словаками, в том числе на выезде — 4:0, но тут им так легко не будет. В БК «Марафон» поставить на то, что Словакия не проиграет можно за 1,9. Еще можно присмотреться к тоталу меньше 2,5, обе команды, как мы видели, сейчас не склонны к голевой феерии. БК «Бетсити» на это событие дает коэффициент 1,67.
Андрей Санталов