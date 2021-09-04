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16:20 (мск), источник: Sportmail.ru

Гамшик против Влашича: прогноз на матч Словакия — Хорватия

Разбираем соперников сборной России по группе.

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Источник: РИА "Новости"

Хорватия добилась, чего хотела в Москве, сыграв вничью с Россией. При везении вице-чемпионы мира могли и победить, но и такой результат, учитывая, что они вышли без Модрича, их устроил. Влашичу, Пашаличу, Перишичу и Крамаричу не хватило точности в реализации, очевидно, что они еще пока не набрали нужную форму. У хорватов есть проблемы с травмированными, повреждение в Москве получил защитник Чалета-Цар. Теперь в паре с Ловреном выйдет Вида. Под вопросом участие в матче сегодня вратаря Ливаковича, он досрочно завершил тренировку из-за недомогания. Игра с Россией показала, что с навесами хорватов в целом можно справиться, так что Даличу надо придумывать другие способы создавать голевые моменты.

Словакия же вполне могла выиграть в Словении, но ей не повезло. Удары в штангу и перекладину не превратились в голы, а так, на мяч Боженика ответил Стоянович после очень красивого паса Иличича. В словацкой сборной по-прежнему рулят ветераны: 34-летний Гамшик и 31-летний Вайсс. Им помогает чемпион Италии в составе «Интера» Шкриньяр. Словакия любит играть на контратаках и использовать стандарты — так она, собственно, и победила Россию в марте. При поддержке трибун словацкая сборная выступает сильнее обычного.

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Хорваты в прошлом отборочном цикле дважды расправились со словаками, в том числе на выезде — 4:0, но тут им так легко не будет. В БК «Марафон» поставить на то, что Словакия не проиграет можно за 1,9. Еще можно присмотреться к тоталу меньше 2,5, обе команды, как мы видели, сейчас не склонны к голевой феерии. БК «Бетсити» на это событие дает коэффициент 1,67.

Андрей Санталов

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