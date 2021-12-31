Текущие события
Футбол. Зарубежный
18:15
Валенсия
Эспаньол
Хоккей. НХЛ
21:00
Нью-Джерси
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
21:00
Оттава
Питтсбург
Хоккей. НХЛ
23:00
Вегас
Анахайм
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес
Ванкувер
Б
21
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе
Филадельфия
ОТ
32
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
2022
Швейцария U20
Швеция U20
Хоккей. НХЛ
06:00
Сиэтл
Калгари
46
Хоккей. НХЛ
2022
Тампа-Бэй
Рейнджерс
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
2022
Канада U20
Финляндия U20
Хоккей. НХЛ
03:30
Айлендерс
Баффало
41
Хоккей. НХЛ
03:00
Каролина
Монреаль
40
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус
Нэшвилл
Б
43
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида
Тампа-Бэй
93
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
03:00
Словакия U20
Швейцария U20
Все события
Фоторепортажи
22В чем российские спортсмены будут выступать на Олимпиаде в Пекине?
18Мехди Дакаев защитил чемпионский пояс на турнире Eagle FC 43
13:03 (мск), источник: Sportmail.ru

Голевая феерия в Новый год: прогноз на матч «Арсенал» — «Манчестер Сити»

В Англии играют с 1 января.

Наверх
Рейтинг букмекеров1-2. Фонбет1-2. Париматч3. Winline4. 1хСтавка5. Леон
Источник: Reuters
Футбол

Англия 2021/2022
Тур 21, 1.01.2022, 15:30

Арсенал-Манчестер Сити-

Кризис «Арсенала» явно позади, «канониры» наконец прогрессируют при Артете, и нынешняя серия из 5 побед подряд это только подтверждает. Соперники, правда, были в основном из числа аутсайдеров, с топ-клубами лондонцы в этом сезоне выглядели так себе. Из факторов в пользу «Арсенала» можно отметить уверенную игру дома — всего одно поражение от «Челси», и то оно было 4 месяца назад. Также пошло на пользу отстранение Обамеянга от команды. В «Арсенале», как выяснилось и без габонца есть кому забивать: это и Сака, и Эдегор, и Мартинелли, и, конечно, Ляказетт.

Для «Ман Сити» это последний матч перед перерывом на две недели в АПЛ. Команда Гвардиолы в отличной форме и выиграла уже 10 матчей подряд в лиге. Такая серия позволила «горожанам» оторваться от преследующих «Челси» и «Ливерпуля» на 8 и 9 очков. Победа 1 января позволит «Сити» еще больше увеличить этот отрыв. Клуб только что расстался с Ферраном за 55 млн евро и совершенно не переживает, в группе атаки есть еще игроков шесть, которые все равно не могут выходить на поле одновременно. Такая глубина состава позволяет команде Гвардиолы идти без потерь, даже несмотря на тяжелый график.

Во время загрузки произошла ошибка.

К тому же «Манчестер Сити» повезло, в их команде ни у кого не было положительного теста на ковид. А вот у «Арсенала» из-за коронавируса не будет на игре Артеты. Бывший ученик Гвардиолы пока только раз выиграл у своего учителя из 6 попыток. В первом круге «Сити» уничтожил «Арсенал» 5:0, возьмем их победу и теперь. Плюс, учитывая, что у «канониров» сейчас молодая команда, тут тоже стоит ждать много голов. В БК «Париматч» на победу «Манчестер Сити» с форой −1 можно поставить за 1,85. А БК «Бетсити» дает коэффициент 1,93 на тотал больше 3 голов.

Андрей Санталов

О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь