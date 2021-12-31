Голевая феерия в Новый год: прогноз на матч «Арсенал» — «Манчестер Сити»
В Англии играют с 1 января.
В Англии играют с 1 января.
Кризис «Арсенала» явно позади, «канониры» наконец прогрессируют при Артете, и нынешняя серия из 5 побед подряд это только подтверждает. Соперники, правда, были в основном из числа аутсайдеров, с топ-клубами лондонцы в этом сезоне выглядели так себе. Из факторов в пользу «Арсенала» можно отметить уверенную игру дома — всего одно поражение от «Челси», и то оно было 4 месяца назад. Также пошло на пользу отстранение Обамеянга от команды. В «Арсенале», как выяснилось и без габонца есть кому забивать: это и Сака, и Эдегор, и Мартинелли, и, конечно, Ляказетт.
Для «Ман Сити» это последний матч перед перерывом на две недели в АПЛ. Команда Гвардиолы в отличной форме и выиграла уже 10 матчей подряд в лиге. Такая серия позволила «горожанам» оторваться от преследующих «Челси» и «Ливерпуля» на 8 и 9 очков. Победа 1 января позволит «Сити» еще больше увеличить этот отрыв. Клуб только что расстался с Ферраном за 55 млн евро и совершенно не переживает, в группе атаки есть еще игроков шесть, которые все равно не могут выходить на поле одновременно. Такая глубина состава позволяет команде Гвардиолы идти без потерь, даже несмотря на тяжелый график.
К тому же «Манчестер Сити» повезло, в их команде ни у кого не было положительного теста на ковид. А вот у «Арсенала» из-за коронавируса не будет на игре Артеты. Бывший ученик Гвардиолы пока только раз выиграл у своего учителя из 6 попыток. В первом круге «Сити» уничтожил «Арсенал» 5:0, возьмем их победу и теперь. Плюс, учитывая, что у «канониров» сейчас молодая команда, тут тоже стоит ждать много голов. В БК «Париматч» на победу «Манчестер Сити» с форой −1 можно поставить за 1,85. А БК «Бетсити» дает коэффициент 1,93 на тотал больше 3 голов.
Андрей Санталов