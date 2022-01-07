«Барселона» и «Лейпциг» без побед в этом туре, «Реал» разберется с «Валенсией»: угадываем исходы матчей

Прогноз: ничья за 3.80.

Тедеско за три матча в «Лейпциге» испытал все возможные эмоции. Мощный дебют и разгром «Боруссии» М (4:1), упущенная победа с «Аугсбургом» (1:1) и поражение от идущей в зоне вылета «Арминии» (0:2). Перед экс-коучем «Спартака» стоит задача как минимум быть в еврокубках, справиться с ней будет непросто: после первого круга «быки» — 10-е в бундеслиге. До зоны ЛЧ — 6 очков, до Лиги конференций — 5. «Майнц» — крепкий середняк, и 2022-й он встретил выше «Лейпцига» (9-е место). Команда датчанина Свенссона очень мало пропускает, это позволяет ей уверенно себя чувствовать и не думать о борьбе за выживание. У «Лейпцига» состав пока далек от оптимального, так что предположим здесь ничью.

Прогноз: «Айнтрахт» победит за 3.75.

Пока топ-клубы Европы спорят, кто же из них подпишет Холанда, норвежец играет за дортмундскую «Боруссию». Черно-желтые долго преследовали «Баварию», но в декабре все-таки подотстали, после 17 туров отрыв получился приличным — 9 очков. Одна из проблем «Боруссии» при тренере Розе — слабая игра в гостях. Дортмунд набрал 10 очков в 8 матчах (6-й показатель в бундеслиге). «Айнтрахт», напротив, неудачно играл дома (13-е место в лиге), но три победы в трех последних матчах на своем стадионе подсказывают, что и тут теперь порядок. Франкфурт занимает 6-е место — неплохое достижение, учитывая ужасный старт сезона. До перерыва команды двигались в разных направлениях, если «Айнтрахт» не растерял настрой и кондиции, то в этой встрече шансов у него больше.

Прогноз: «Гранада» победит за 4.40.

«Барселона» мечтает о Холанде и других новичках, но пока не может даже заявить 55-миллионного Феррана, у каталонцев все еще много финансовых ограничений. Зато результаты пока радуют болельщиков: В чемпионате «Барса» уже пятая, а в Кубке только что прошли «Линарес» из второй лиги. Хави все-таки выпустил многих игроков основы, и они спасли каталонцев от поражения. Особенно хорош был Дембеле. Но хватит ли у команды сил играть в таком графике? «Гранада» же в Кубке не выступает, так что у нее была полноценная подготовка к этой встрече. Также «Барсу» может насторожить беспроигрышная серия хозяев, которая насчитывает уже 6 матчей. Недавно «Гранада» обыграла «Атлетико», почему бы ей не устроить сенсацию и здесь?! Все-таки на выезде каталонцы в этом сезоне не впечатляют (2 победы в 9 играх).

Прогноз: «Реал» победит с разницей 2 за 3.90.

Год назад «Реал» проиграл «Алькояно» в Кубке Испании, на этот раз мадридцы не допустили такой ошибки. Не обошлось, правда, без везения: решающий гол Асенсио забил с помощью рикошета. Еще из хороших новостей: возвращение Винисиуса, без бразильца Бензема был не так эффективен. На двоих же у них 25 голов в Ла Лиге, между прочим. В «Валенсии» наконец напомнил о себе Черышев — Денис не забивал за клуб почти два года, а тут на его счету победный мяч во встрече с «Картахеной». По игре при этом его команда не впечатлила, так что с «Реалом» валенсийцев вряд ли ждет что-то хорошее. Тем более три последних домашних матча мадридцы выиграли с общим счетом 7:0.

Также в этом туре нужно угадать исходы следующих матчей:

Футбол. Чемпионат Франции. «Бордо» — «Марсель».

Футбол. Чемпионат Испании. «Леванте» — «Мальорка».

Футбол. Чемпионат Германии. «Байер» — «Унион».

Футбол. Чемпионат Германии. «Гройтер Фюрт» — «Штутгарт».

Футбол. Кубок Англии. «Лестер» — «Уотфорд».

Футбол. Кубок Англии. «Ньюкасл» — «Кембридж Юнайтед».

Футбол. Чемпионат Испании. «Реал Сосьедад» — «Сельта».

Футбол. Кубок Англии. «Халл Сити» — «Эвертон».

Футбол. Чемпионат Франции. «Ланс» — «Ренн».

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