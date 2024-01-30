Фаворит победит, голы тоже будут: прогноз на матч «Ноттингем Форест» — «Арсенал»

Габи Жезус празднует гол в ворота "Брайтона" | Источник: Reuters

«Арсенал» мало играл в январе, отдых и сборы в Эмиратах должны пойти на пользу команде после декабрьского кризиса.

10 дней назад «канониры» разгромили «Кристал Пэлас» 5:0. Сценарий матча сложился удачно для команды Артеты. «Арсенал» дважды забил с угловых, а потом ловил соперника на быстрых атаках. Несмотря на впечатляющий счет, пока рано говорить, что «канониры» снова в топовой форме — слишком плохо играл «Кристал Пэлас». Но настроение в клубе точно улучшилось. Плюс Артета, чей контракт действует еще полтора года, подтвердил, что не собирается уходить в «Барселону».

«Ноттингем Форест» по сравнению с «Арсеналом» провел на два матча больше в январе. В Кубке Англии «лесники» сначала с трудом прошли «Блэкпул» из второй лиги, а недавно сыграли по нулям с «Бристоль Сити» из чемпионшипа. При новом тренере Нуну «Ноттингем» провел 4 матча в АПЛ: две победы (над «Ньюкаслом» и «Ман Юнайтед») и два поражения.

В январе «Форесту» особенно сложно: 6 игроков уехало на Кубок Африки, а еще четверо в списке травмированных. Нуну хочет в первую очередь наладить игру в обороне, при нем команда пропустила 8 голов. Но с такими потерями в составе и не очень надежными вратарями это сложно будет сделать.

«Арсенал» по-прежнему в чемпионской гонке, до «Ливерпуля» 5 очков. У «канониров» календарь проще, чем у конкурентов, и им надо этим пользоваться. Интересно, что сегодня букмекеры ждут минимум три гола, при этом на мяч от хозяев поля мало рассчитывают. Но «Кристал Пэлас» стабильно забивал до недавней игры с «Бристолем», атака с Гиббс-Уайтом, Хадсоном-Одои и Вудом выглядит прилично. А оборона «Арсенала» уже не такая непроходимая, как в начале сезона.

«Фонбет» дает на обе забьют коэффициент 1,98. А если скомбинировать победу «Арсенала» и тотал больше 2,5, то получим 2,04 в «Бетсити».