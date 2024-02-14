Ставка на фаворита: прогноз на матч «Спартак» — «Кайрат»

«Спартак» пока еще только вкатывается в зимнее межсезонье, поэтому впечатления от команды противоречивые. В первом матче Winline Зимнего кубка РПЛ красно-белые уступили «Ростову» 0:3, во втором — разгромили «Шабаб Аль-Ахли» 5:0. Правда, клуб из Эмиратов выставил не основной, а молодежный состав, это объясняет такой крупный счет. Из позитива можно отметить хорошую форму Игнатова, сделавшего дубль на позиции форварда, и красивый гол новичка Угальде. Из минусов — конфликт Джикии с Абаскалем стал публичным, в какой-то момент это может сказаться на атмосфере в команде.

Для «Кайрата» этот турнир — не только подготовка к сезону, но и возможность показать своих игроков. И если в первом матче это не особо получилось (0:2 с «Шабаб Аль-Ахли»), то с «Ростовом» они удивили. «Кайрат» хорошо прессинговал и навязывал борьбу за мяч, забил два гола, а пропустил только в самом конце. Теперь у клуба из Казахстана есть даже шансы на победу в Зимнем кубке РПЛ, правда, для этого надо обыграть «Спартак» с разницей в 5 мячей. Задача красно-белых проще — нужно выиграть с разницей минимум в два гола, но только не 2:0. Команду Абаскаля устроит счет 3:1, 4:2 и так далее. В противном случае победа достанется «Ростову», у которого уже есть 6 очков.

В третьем матче турнира «Спартаку» должно быть попроще в плане «физики», так что тут можно ждать прогресса в игре. Для «Кайрата» матч тоже важный, с соперниками такого уровня, он встречается редко. В БК Pari на обе забьют можно поставить за 1,70. При этом уровень команд все-таки разный, да и победа в турнире, пусть и в товарищеском, придаст мотивации красно-белым. БК «Марафон» предлагает на победу «Спартака» с форой −1 коэффициент 1,83.