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11:57 (мск), источник: Sportmail.ru

Леверкузен продолжит побеждать: прогноз на матч «Фрайбург» — «Байер»

Команду Хаби Алонсо не остановить.

Рейтинг букмекеров1. Винлайн2. Фонбет3. BetBoom4. Бетсити5. Лига ставок
Источник: Reuters
Футбол

Германия 2023/2024
Тур 26, 17.03.2024, 17:30

Фрайбург-Байер-

Вопрос с чемпионством в Германии почти решенный: перед этим туром отрыв «Байера» от «Баварии» составлял 10 очков. Но Леверкузен может добиться еще одного редкого достижения — пройти весь сезон без поражений. Команда Алонсо выиграла 32 матча в разных турнирах и 5 свела вничью при разнице мячей 106−28! Удивительная серия могла оборваться в этот четверг, «Байер» горел дома «Карабаху» 0:2. Однако давление леверкузенцев было слишком велико, и соперник с ним не справился. Героем встречи стал Патрик Шик, его дубль в добавленное время вывел команду в четвертьфинал Лиги Европы.

«Фрайбург» в четверг тоже играл в ЛЕ, и его выезд в Лондон был менее удачным. Команда Штрайха влетела «Вест Хэму» 0:5. Англичане сыграли вторым номером, им такой футбол привычен, а «Фрайбург» ничего не мог поделать с быстрыми атаками соперника. Вообще команде Штрайха не удался рестарт сезона. В 2024-м у нее всего две победы в 9 турах бундеслиги. Неделю назад «Фрайбург» победил «Бохум» 2:1, и счет был не совсем по игре. Теперь же после тяжелого выезда в Англию им будет еще сложнее что-то противопоставить «Байеру».

«Бавария» в этом туре выиграла, так что Леверкузену пока рано расслабляться. Впрочем, команда и так в отличном настроении после камбэка с «Карабахом», и останавливаться она не собирается. Возможно, серия «Байера» без поражений все-таки прервется, но сложно представить, что это сделает уставший «Фрайбург». «Лига Ставок» предлагает на победу «Байера» с форой −1 коэффициент 1,82. А в БК Pari есть такое комбо: «Байер» выиграет и подаст больше 5,5 угловых за 2,70. В последних 5 матчах меньше 8 корнеров у Леверкузена не было ни разу.

Андрей Санталов

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