«Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл» порадуют голами: прогноз на матч АПЛ

Чемпионская гонка в Англии почти закончена, осталось выяснить, кто попадет в еврокубки. «Ньюкасл» на данный момент попадает в Лигу конференций с 6-го места. «Манчестер Юнайтед» отстает на три очка и рискует остаться без евротурниров в следующем сезоне. Этот для манкунианцев уже стал худшим в истории АПЛ. У них уже 14 поражений, причем 9 из них на своем поле. «МЮ» занимает 8-е место в таблице, раньше они ниже 7-го не падали. Даже стадион «Олд Траффорд» не выдержал и дал течь под проливным дождем в матче с «Арсеналом». Последние две игры «Юнайтед» провел без Бруну и Рэшфорда, и с медленным Каземиро в обороне — поражения от «Кристал Пэлас» и «Арсенала» были по делу.

«Ньюкасл», наоборот, набрал 7 очков в последних трех турах и смотрится хорошо. Этот сезон для команды Хау получился не таким мощным, как прошлый, но с попаданием в еврокубки его можно будет назвать успешным. Отдельное достижение — «Ньюкасл» забивал в каждом домашнем матче, это случилось впервые за 60 лет. В прошлом туре «сороки» не дожали «Брайтон» (1:1), хотя подходы к чужой штрафной были хорошие. Но не хватило последнего паса и точности в ударах. Исак плохо себя чувствовал и не продлил голевую серию, еще один бомбардир Уилсон пропустил игру из-за травмы.

Для «Манчестер Юнайтед» это последняя игра дома, команда должна показать реакцию на два последних поражения. Возвращение Бруну на поле оживит атаку. Но беда с центром защиты никуда не делась, так что в этом матче многие справедливо ждут голы. БК Pari на тотал больше 3,5 дает коэффициент 1,92. Заманчиво также выглядит ставка обе забьют в первом тайме — за 2,85 в «Бетсити». От обеих команд можно ждать резкого старта в этой игре.