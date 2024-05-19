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11:58 (мск), источник: Sportmail.ru

«Спартак» и «Рубин» обменяются голами: прогноз на матч РПЛ

Команды сыграют в свое удовольствие.

Рейтинг букмекеров1. Винлайн2. Фонбет3. BetBoom4. Бетсити5. Лига ставок
Источник: РИА "Новости"
Футбол

Премьер-лига 2023/2024
Тур 29, 19.05.2024, 14:15

Спартак-Рубин-

На этой неделе «Спартак» официально остался без трофеев в сезоне-2023/24 — красно-белые вылетели из Кубка России, уступив «Балтике» 0:1. При Слишковиче москвичи не проигрывали 7 матчей, и серия прервалась в самый неподходящий момент. «Спартаку» обычно неудобно играть первым номером, но тут пришлось это сделать из-за рано пропущенного гола. И моментов у красно-белых в итоге было много — подвела реализация. Бонгонда, Игнатов и Угальде не забивали с убойных позиций. Теперь спартаковцам осталось провести два матча и отправиться в отпуск. А потом их будет ждать новый главный тренер Станкович.

В «Рубине» тренерская интрига еще жива. Несмотря на хорошие результаты команды, Рахимова могут уволить, а на его место взять Федотова из ЦСКА. Казанцы давно прописались в верхней части таблицы, но все равно не теряют мотивацию. Они не проигрывают уже 5 матчей подряд, отнимают очки у «Зенита» и ЦСКА, а в прошлом туре разобрались с «Ростовом» (3:1). «Рубин» угадал с трансфером Даку, у албанца 8 голов и 4 передачи в этом сезоне. Вполне возможно, что летом он перейдет в клуб выше уровнем. А вот защита казанцев чуть сдала по сравнению с первым кругом, в 2024-м команда Рахимова сыграла на ноль только один раз.

Поэтому логично ждать сегодня голов от обеих команд. Для «Спартака» к тому же это последний домашний матч в сезоне, нужно сыграть для своих болельщиков. «Рубин» же всегда может поймать соперника на контратаке или на стандартах. В «Фонбете» на обе забьют можно поставить за 1,80. Примерно такой же коэффициент на тотал больше 2,5 в «Бетсити» — 1,86, эта ставка тоже смотрится хорошо.

Андрей Санталов

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