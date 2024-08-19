«Шпоры» справятся с экс-чемпионом Англии: прогноз на матч «Лестер» — «Тоттенхэм»

«Лестер» вернулся в АПЛ после победы в чемпионшипе. Праздник закончился, впереди тяжелые будни. Клуб сменил тренера — Мареска ушел на повышение в «Челси». Состав «Лестера» сейчас слабее, чем два года назад, когда он вылетел из премьер-лиги. Уже нет Мэддисона, Тилеманса и Барнса. «Лисы» продали своего лучшего игрока Дьюзбери-Холла, а на новичков потратили только 30 млн фунтов. А еще и Коуди, Дака и Варди выбыли из-за травм. «Лестер» хотел купить Гложека из «Байера», но форварда перехватил «Хоффенхайм» — непонятно, кто теперь будет забивать.
«Тоттенхэм» провел один сезон под руководством Постекоглу и финишировал пятым. Теперь «шпоры» хотят попасть в Лигу чемпионов и выиграть один из Кубков. Лондонцы серьезно усилили атаку, купив за 65 млн фунтов Соланке. Форвард забил 19 голов за «Борнмут», в «Тоттенхэме» он может побить этот личный рекорд. Постекоглу ставит атакующий футбол, на игру «шпор» снова приятно смотреть. У лондонцев нет проблем с травмированными, все футболисты в строю. Единственное, в прошлом сезоне «Тоттенхэм» много пропускал со стандартов, за лето тренерский штаб должен был с этим разобраться.
«Шпоры» готовы, что им будет нелегко в Лестере. На стороне хозяев поддержка болельщиков, игроки на кураже от возвращения в АПЛ. И все-таки разница в классе команд слишком велика. Тем более, у «лис» состав далек от оптимального. В БК «Мелбет» на победу «Тоттенхэма» с форой −1 можно поставить за 1,97. А учитывая проблемы «Лестера» в атаке, есть смысл присмотреться к варианту «Тоттенхэм» победит и не пропустит. «Бетсити» дает на это событие коэффициент 3,30.
Андрей Санталов