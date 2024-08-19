«Шпоры» справятся с экс-чемпионом Англии: прогноз на матч «Лестер» — «Тоттенхэм»

«Лестер» вернулся в АПЛ после победы в чемпионшипе. Праздник закончился, впереди тяжелые будни. Клуб сменил тренера — Мареска ушел на повышение в «Челси». Состав «Лестера» сейчас слабее, чем два года назад, когда он вылетел из премьер-лиги. Уже нет Мэддисона, Тилеманса и Барнса. «Лисы» продали своего лучшего игрока Дьюзбери-Холла, а на новичков потратили только 30 млн фунтов. А еще и Коуди, Дака и Варди выбыли из-за травм. «Лестер» хотел купить Гложека из «Байера», но форварда перехватил «Хоффенхайм» — непонятно, кто теперь будет забивать.