Много голов и победа «ястребов»: прогноз на матч «Авангард» — «Сибирь»

«Авангард» начинает сезон в роли одного из фаворитов, хотя вопросов к команде из Омска хватает. Справится ли с ролью главного тренера Звягин? Пока что на его счету только 5 матчей в плей-офф в этом качестве. Звягин хочет играть в скоростной хоккей, если у него получится, то смотреть матчи «ястребов» будет интересно. По составу тоже все непросто. Из-за травм выбыли лидеры Ткачев и Буше, сразу ли впишутся в состав новички Вей, Касселс и Галиев, пока непонятно.