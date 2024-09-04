Много голов и победа «ястребов»: прогноз на матч «Авангард» — «Сибирь»

«Авангард» начинает сезон в роли одного из фаворитов, хотя вопросов к команде из Омска хватает. Справится ли с ролью главного тренера Звягин? Пока что на его счету только 5 матчей в плей-офф в этом качестве. Звягин хочет играть в скоростной хоккей, если у него получится, то смотреть матчи «ястребов» будет интересно. По составу тоже все непросто. Из-за травм выбыли лидеры Ткачев и Буше, сразу ли впишутся в состав новички Вей, Касселс и Галиев, пока непонятно.
«Сибирь» в прошлом сезоне не попала в плей-офф, и не факт, что попадет в этом. Конкуренция в Восточной конференции высока, а состав новосибирцев не впечатляет. Хотя глава региона ждет «Сибирь» не просто в плей-офф, а в финале. Клуб подписал опытных Широкова, Карпова, Пьянова и Мартынова, но возраст может сказаться. Особенно при требованиях нового тренера Епанчинцева играть в атакующий хоккей и прессинговать. «Сибирь» не воспользовалась правом взять 5 легионеров — у клуба есть ограничения по финансам.
При всех проблемах «Авангарда» у него гораздо лучше состав, чем у «Сибири». Первый домашний матч, аншлаг в Омске — с таким зарядом положительных эмоций хозяева льда приложат максимум усилий, чтобы победить. На то, что «Авангард» выиграет в основное время «Марафон» предлагает коэффициент 1,91. Скоростной хоккей должен способствовать результативности — на тотал больше 4,5 можно поставить в БК Pari за 1,83.