Порядок побьет класс: прогноз на матч «Локомотив» — СКА

Матчи против СКА для многих принципиальны, и «Локомотив» — не исключение. Кроме того, это первая домашняя игра для ярославцев. Еще один фактор в пользу хозяев льда — это более сыгранная команда, хоккеисты хорошо знают систему Никитина. СКА еще только строится, тут больше новичков, им всем надо дать игровое время, а это не так просто. Также питерцам не хватает их лучшего защитника Никишина. В «Фонбете» на победу «Локомотива» с форой 0 предлагают коэффициент 2,00, а на чистую победу в основное время — 2,65. Матчи с участием СКА часто получаются голевыми, поставить на тотал больше 5 можно в БК BetBoom за 1,95.