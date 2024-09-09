Порядок побьет класс: прогноз на матч «Локомотив» — СКА

«Локомотив» начал сезон с двух побед. Сначала ярославцы выиграли Кубок Открытия, взяв верх над «Металлургом» (3:2), а затем забрали два очка в Тольятти (3:0). Команда Никитина показала, что хорошо готова к сезону. Первая тройка Каюмов — Шалунов — Березкин вовсю набирает очки, а вратарь Исаев уже сыграл на ноль. Пока не забивает новичок Радулов, но моменты у Александра есть. Он выходит во второй тройке, игровые связи там еще только выстраиваются. Как и в прошлом сезоне, «Локо» особенно хорош во вторых периодах. «Металлургу» ярославцы отгрузили в этой 20-минутке две шайбы, а «Ладе» — все три.
СКА генерировал много инфоповодов летом, теперь продолжает это делать и в начале сезона. Первая игра в Магнитогорске получилась яркой. Питерцы забили 4 гола, Кузнецов показал свою знаменитую «птичку», но армейцы уступили в овертайме. Ротенберг взбодрил команду привычной заменой вратаря после двух пропущенных шайб (спойлер: это не помогло). А в третьем периоде не выпускал на лед таких звезд, как Толчинский и Григоренко. И этот отрезок СКА выиграл 1:0. В общем, с таким тренером скучно не бывает. Второй матч в сезоне СКА провел спокойно, без особых усилий переиграл «Ладу» на выезде 3:1.
Матчи против СКА для многих принципиальны, и «Локомотив» — не исключение. Кроме того, это первая домашняя игра для ярославцев. Еще один фактор в пользу хозяев льда — это более сыгранная команда, хоккеисты хорошо знают систему Никитина. СКА еще только строится, тут больше новичков, им всем надо дать игровое время, а это не так просто. Также питерцам не хватает их лучшего защитника Никишина. В «Фонбете» на победу «Локомотива» с форой 0 предлагают коэффициент 2,00, а на чистую победу в основное время — 2,65. Матчи с участием СКА часто получаются голевыми, поставить на тотал больше 5 можно в БК BetBoom за 1,95.