Битва двух титанов Востока: прогноз на матч «Тампа-Бэй» — «Бостон»

Один из главных фаворитов сезона «Тампа-Бэй» принимает этой ночью другого — «Бостон». В отличие от «Лайтнинг» гости лучше провели старт сезона и уверенно лидируют в своем дивизионе с отрывом в 10 очков от ближайшего преследователя. Все это позволяет «Брюинс» спокойно относиться к таким сериям поражений, как нынешняя: «Бостон» проиграл 4 последних матча.

Важно, что для команды из Массачусетса игра с «Тампой» будет второй за два дня. «Бостон» только что в тяжелом матче уступил «Вашингтону» и вынужден будет без особого отдыха снова выходить на лед против непростого соперника. Лидеры команды Брэд Маршанд, Патрис Бержерон и Давид Пастрняк отыграли больше 20 минут и вряд ли им хватит сил на борьбу с отдохнувшими хоккеистами «Лайтнинг».



Саму «Тампу» лихорадит в этом чемпионате, Никита Кучеров, Стивен Стэмкос и Брэйден Пойнт не так результативны, как в прошлом сезоне, но прогресс виден. Два дня назад хоккеисты «Лайтнинг» нанесли аж 48 бросков по воротам «Флориды», и даже Сергей Бобровский не спас «пантер» от поражения. Кучеров, кстати, тогда не набрал ни одного очка, значит, сегодня Никита будет особенно заряжен.