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18:55 (мск), источник: Sportmail.ru

Битва двух титанов Востока: прогноз на матч «Тампа-Бэй» — «Бостон»

Шанс для команды Кучерова и Василевского.

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Источник: AP 2019

Один из главных фаворитов сезона «Тампа-Бэй» принимает этой ночью другого — «Бостон». В отличие от «Лайтнинг» гости лучше провели старт сезона и уверенно лидируют в своем дивизионе с отрывом в 10 очков от ближайшего преследователя. Все это позволяет «Брюинс» спокойно относиться к таким сериям поражений, как нынешняя: «Бостон» проиграл 4 последних матча.

Хоккей

НХЛ 2019-2020
Неделя 11, 13.12.2019, 3:00

Тампа-Бэй Лайтнинг-Бостон Брюинз-

Важно, что для команды из Массачусетса игра с «Тампой» будет второй за два дня. «Бостон» только что в тяжелом матче уступил «Вашингтону» и вынужден будет без особого отдыха снова выходить на лед против непростого соперника. Лидеры команды Брэд Маршанд, Патрис Бержерон и Давид Пастрняк отыграли больше 20 минут и вряд ли им хватит сил на борьбу с отдохнувшими хоккеистами «Лайтнинг».

Саму «Тампу» лихорадит в этом чемпионате, Никита Кучеров, Стивен Стэмкос и Брэйден Пойнт не так результативны, как в прошлом сезоне, но прогресс виден. Два дня назад хоккеисты «Лайтнинг» нанесли аж 48 бросков по воротам «Флориды», и даже Сергей Бобровский не спас «пантер» от поражения. Кучеров, кстати, тогда не набрал ни одного очка, значит, сегодня Никита будет особенно заряжен.

Все это подводит к логичной ставке: «Тампа-Бэй» победит в основное время за 2,03". Такой коэффициент предлагает БК 1X Ставка. Еще один рабочий вариант — победа «Тампа-Бэй» с форой -1 за 2,3".

Андрей Санталов

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