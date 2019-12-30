Малкин в огне: прогноз на матч «Питтсбург» — «Оттава»
Евгений тащит «пингвинов» в
Евгений тащит «пингвинов» в
«Питтсбург» набрал отличный ход в декабре: 9 побед и всего 2 поражения, такой рывок позволил «пингвинам» обосноваться в топ-3 Столичного дивизиона. Этот успех «Питтсбурга» немного удивителен, если учесть, что главная звезда команды Сидни Кросби не играет
«Оттава»
«Питтсбургу» еще рано расслабляться, конкуренция в дивизионе высока, так что свои два очка команде Малкина сегодня надо брать. С атакой (8-е место в НХЛ) и защитой (6- место) у «пингвинов» все в порядке, а еще у «Оттавы» выйдет неопытный вратарь Маркус Хегберг. Все это подводит к тому, что надо брать «победу “Питтсбурга” с форой -1,5 за 1,84» (Betcity).
Еще мимо одной ставки невозможно пройти, зная, какую форму набрал Малкин. У Евгения уже 35 (9+26) очков в 25 матчах сезона, матч с «Оттавой» — отличная возможность продлить результативную серию из 8 игр. «Малкин наберет 2 очка и больше за 2,41» (Betcity).
Андрей Санталов