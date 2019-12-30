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21:43 (мск), источник: Sportmail.ru

Малкин в огне: прогноз на матч «Питтсбург» — «Оттава»

Евгений тащит «пингвинов» в плей-офф.

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Источник: AP 2019

«Питтсбург» набрал отличный ход в декабре: 9 побед и всего 2 поражения, такой рывок позволил «пингвинам» обосноваться в топ-3 Столичного дивизиона. Этот успех «Питтсбурга» немного удивителен, если учесть, что главная звезда команды Сидни Кросби не играет из-за травмы почти два месяца. Но когда нет Сида, полноценным лидером «Пенгвинс» становится Евгений Малкин. Россиянин недавно выдал серию из 8 результативных матчей, а в игре с «Нэшвиллом» сделал ассистентский хет-трик.

Хоккей

НХЛ 2019-2020
Неделя 14, 31.12.2019, 3:00

Питтсбург Пингвинз-Оттава Сенаторз-

«Оттава» по-своему тоже успешно проводит сезон. Команде дружно предрекали последнее место в лиге, но канадский клуб часто отбирает очки у более сильных соперников и занимает 26-ю позицию в лиге. Важно, что сегодняшний матч «сенаторы» будут проводить уже на следующий день после встречи с «Нью-Джерси» (3:4 ОТ). В составе «Оттавы» много молодых ребят, но даже им будет непросто найти силы на еще одну игру без полноценного отдыха.

«Питтсбургу» еще рано расслабляться, конкуренция в дивизионе высока, так что свои два очка команде Малкина сегодня надо брать. С атакой (8-е место в НХЛ) и защитой (6- место) у «пингвинов» все в порядке, а еще у «Оттавы» выйдет неопытный вратарь Маркус Хегберг. Все это подводит к тому, что надо брать «победу “Питтсбурга” с форой -1,5 за 1,84» (Betcity).

Еще мимо одной ставки невозможно пройти, зная, какую форму набрал Малкин. У Евгения уже 35 (9+26) очков в 25 матчах сезона, матч с «Оттавой» — отличная возможность продлить результативную серию из 8 игр. «Малкин наберет 2 очка и больше за 2,41» (Betcity).

Андрей Санталов

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