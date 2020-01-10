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17:56 (мск), источник: Sportmail.ru

Сульшер обязан побеждать худшую команду АПЛ: прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Норвич»

Тем более при своих зрителях.

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Источник: Reuters

«Манчестер Юнайтед» после отличного по результатам декабря снова в кризисе. Январские поражения от «Арсенала» и «Ман Сити» и ничья с «Вулверхэмптоном» вынуждают играть с «Норвичем» только на победу, но хватит ли у манкунианцев на это сил? Boxing Day все еще продолжается для команды Сульшера, так как она до сих пор играет каждые 3−4 дня.

«Норвич» может гордиться в этом сезоне победой над «Ман Сити», новичок АПЛ также отбирал очки у «Арсенала», «Тоттенхэма» и «Лестера», но в основном эти подвиги совершались дома. На выезде «канарейки» проиграли 7 матчей из 10, а теперь еще и главный бомбардир команды Пукки получил повреждение, и его выход на «Олд Траффорд» под вопросом.

У Сульшера тоже есть проблемы с составом: из-за травм выбыли Мактомини и Погба, неизвестно, сможет ли сыграть Макгуайр. И все же «красным дьяволам» необходимо реабилитироваться перед своими болельщиками за поражение в дерби Манчестера. При этом игра вряд ли будет результативной, учитывая усталость футболистов. Поэтому наш выбор в этом матче — «победа “Манчестер Юнайтед” и тотал голов меньше 3,5 за 2,27″ в БК Betcity.

Если же игра “Ман Юнайтед” совсем вас не убеждает и вы хотите подстраховаться, то можно взять такой вариант: “Манчестер Юнайтед” не проиграет и тотал голов меньше 3,5 за 1,85».

Андрей Санталов

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