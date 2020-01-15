Ждем голов от Головина и Мбаппе: прогноз на матч «Монако» — «ПСЖ»

Три дня назад «Монако» и «ПСЖ» выдали огненный матч, забив 6 голов на двоих, и вот чемпионы Франции последних лет вновь должны сыграть между собой. В Париже команда Головина дерзко контратаковала и наказала хозяев за ошибки в обороне. Сами монегаски тоже не образец игры в своей штрафной: 29 пропущенных голов в 19 играх.



После провального старта «Монако» еще в конце октября поднялся в топ-8 Лиги 1, однако выше так и не забрался, поэтому в конце 2019-го Жардима сменил испанец Морено. Но пока что монегаски как были веселой командой так ею и остались: в 7 из последних 8 матчей с их участием забивалось 3 гола и больше.



«ПСЖ» по традиции лидирует в Лиге 1 и время от времени позволяет себе расслабиться во внутреннем первенстве. Как и в Турине, здесь тоже в первую очередь мечтают о победе в Лиге чемпионов.



За три дня тренерам сложно будет что-то поменять, поэтому логично ждать сегодня результативной игры от обеих команд. Вряд ли команды снова пробьют планку в 5 голов в первом тайме, но два мяча мы вполне можем увидеть. Первая ставка на этот матч — «Тотал голов в первом тайме больше 1,5 за 1,9» в БК Betcity.



Еще один напрашивающийся вариант — «обе забьют и тотал голов больше 3,5 за 1,97». Все-таки в последних 5 встречах между «ПСЖ» и «Монако» меньше 4 мячей не забивалось. Также заманчиво взять гол Мбаппе в этой игре, ведь три дня назад он не забил бывшему клубу (хотя моменты были). На это дают коэффициент 1,65 (Betcity).



Андрей Санталов