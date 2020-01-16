Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
Витязь
Динамо Мн
00
Хоккей. КХЛ
1-й период
СКА
Йокерит
00
Хоккей. КХЛ
1-й период
ЦСКА
Сочи
00
Хоккей. КХЛ
перерыв
Нефтехимик
Трактор
10
Хоккей. КХЛ
1-й период
Северсталь
Спартак
00
Хоккей. КХЛ
1-й период
Торпедо
ХК Динамо
21
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Салават Юлаев
42
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
Металлург Мг
43
Хоккей. КХЛ
14:30
Куньлунь
Ак Барс
31
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
Авангард
13
Хоккей. НХЛ
17.01
Бостон Брюинз
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
17.01
Торонто Мэйпл Ливз
Калгари Флэймз
Хоккей. НХЛ
17.01
Флорида Пантерз
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. НХЛ
17.01
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
17.01
Филадельфия Флайерз
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
17.01
Вашингтон Кэпиталз
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
17.01
Коламбус Блю Джэкетс
Каролина Харрикейнз
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Сибирь
Б
12
Хоккей. НХЛ
17.01
Оттава Сенаторз
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
17.01
Нэшвилл Предаторз
Анахайм Дакс
Хоккей. НХЛ
17.01
Миннесота Уайлд
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
17.01
Даллас Старз
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
17.01
Колорадо Эвеланш
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
17.01
Ванкувер Кэнакс
Аризона Койотс
Все события
Фоторепортажи
21Как в Москве встретили молодежную сборную России
10Сборная России вышла в финал МЧМ
18:28 (мск), источник: Sportmail.ru

Смена тренера взбодрит «рыцарей»: прогноз на матч «Оттава» — «Вегас»

Расклады на игру НХЛ.

Наверх
Источник: AFP 2020

«Оттава» — классический пример достойного аутсайдера. Команда проигрывает и идет на 3-м месте с конца в НХЛ (так выше шансы получить право первого выбора на драфте), но борется в каждом матче. Из 10 последних встреч «сенаторы» уступили в 9 — при этом в 5 из них доводили дело до овертайма. Но все же нынешняя серия из 8 поражений подряд наверняка бьет по психологии молодых игроков, а их у «Оттавы» много.

«Вегас» также угодил в кризис, проиграл 4 матча подряд и решил сменить тренера. Команда из Невады выпала из зоны плей-офф, но Тихоокеанский дивизион настолько слаб, что все может поменяться очень быстро. Например, от первого места в дивизионе «рыцарей» отделяет лишь три очка.

Главная проблема «Вегаса» — игра вратарей. Надежный прежде Флери сейчас не входит даже в топ-15 голкиперов в НХЛ, его сменщик Суббан тоже не феерит в воротах. Как итог — «Вегас» в среднем пропускает 3 гола за матч («Оттава» — 3,35 гола). К счастью, для «рыцарей» сегодня они играют против команды, у которой мало что получается в атаке и при игре в большинстве в частности.

Назначение Дебура должно встряхнуть игроков «Голден Найтс», поэтому ждем сегодня «победу “Вегаса” в основное время за 1,86″ в БК “Марафон”. Еще один надежный вариант — “Вегас” не проиграет и тотал голов больше 4,5 за 1,68» в БК Betcity.

Андрей Санталов

Министр спорта РФ отправлен в отставку. Кто придет ему на смену
УЕФА в последний момент изменил схему команды года ради Роналду
Наши биатлонисты не опозорились в Рупольдинге. Но все печально
Полузащитник сборной Казахстана отправился в «Зенит»
Неймар скрывал отношения с российской моделью (фото)
В UFC прокомментировали оскорбления на ТВ в адрес Макгрегора
Клубы РПЛ поддержали идею расширения чемпионата до 18 команд
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь