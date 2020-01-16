Смена тренера взбодрит «рыцарей»: прогноз на матч «Оттава» — «Вегас»

«Оттава» — классический пример достойного аутсайдера. Команда проигрывает и идет на 3-м месте с конца в НХЛ (так выше шансы получить право первого выбора на драфте), но борется в каждом матче. Из 10 последних встреч «сенаторы» уступили в 9 — при этом в 5 из них доводили дело до овертайма. Но все же нынешняя серия из 8 поражений подряд наверняка бьет по психологии молодых игроков, а их у «Оттавы» много.



«Вегас» также угодил в кризис, проиграл 4 матча подряд и решил сменить тренера. Команда из Невады выпала из зоны плей-офф, но Тихоокеанский дивизион настолько слаб, что все может поменяться очень быстро. Например, от первого места в дивизионе «рыцарей» отделяет лишь три очка.



Главная проблема «Вегаса» — игра вратарей. Надежный прежде Флери сейчас не входит даже в топ-15 голкиперов в НХЛ, его сменщик Суббан тоже не феерит в воротах. Как итог — «Вегас» в среднем пропускает 3 гола за матч («Оттава» — 3,35 гола). К счастью, для «рыцарей» сегодня они играют против команды, у которой мало что получается в атаке и при игре в большинстве в частности.



Назначение Дебура должно встряхнуть игроков «Голден Найтс», поэтому ждем сегодня «победу “Вегаса” в основное время за 1,86″ в БК “Марафон”. Еще один надежный вариант — “Вегас” не проиграет и тотал голов больше 4,5 за 1,68» в БК Betcity.



Андрей Санталов