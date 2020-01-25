Отдохнувший Месси поможет «Барсе»: прогноз на матч «Валенсия» — «Барселона»

«Валенсия» неудачно съездила в Саудовскую Аравию на Суперкубок Испании, а затем отхватила от «Мальорки» (1:4) — если бы не победа над «Эйбаром» перед этим, начало года вышло бы совсем неудачным. «Летучие мыши» пока седьмые в Ла Лиге, борьба за путевку в Лигу чемпионов в самом разгаре.



«Барселона» провела под руководством Сетьена два матча, оба раза обыграть соперников, сильно уступающих в классе, удалось с трудом. Каталонцы теперь владеют мячом под 80% и близки к рекорду по количеству передач, но опасных моментов создают меньше.



В этом сезоне «Барса» неубедительно играет на выезде, к тому же из-за травмы выбыл Суарес — все намекает на проблемы в игре на «Месталье». С другой стороны, именно в Валенсии каталонцы редко проигрывают — 2 победы и 4 ничьих в последних 6 матчах. Тем более у хозяев сегодня не будет Парехо. Есть смысл взять такую ставку: «Барселона» не проиграет и тотал голов меньше 3,5 за 2,03" в БК Betcity.



Интересно, что «Валенсия» — одна из любимых команд Месси. Ей аргентинец забивал больше всего после «Атлетико» и «Севильи» — 28 мячей. Лео не играл против «Ибицы» в Кубке Испании, ждем минимум один гол от него сегодня. Поставить на это можно с коэффициентом 1,67.



Андрей Санталов