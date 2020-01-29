Кто победит в дерби? Прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»



В последние годы «Манчестер Сити» не слишком удачно играет домашние матчи в дерби (3 поражения в 5 матчах), но сегодня Сульшеру будет очень сложно удивить соперника. После победы 3:1 в первой встрече «горожане’могут спокойно сыграть по счету, контролируя мяч и ожидая ошибки соперника.



Главная проблема для “Манчестер Юнайтед” — травма Рэшфорда. Погба и Мактомини тоже бы сильно помогли в таком матче, но их не будет. Без этой троицы устроить камбэк, как год назад с “ПСЖ”, вряд ли получится.



Перед февральским отпуском у “Сити” остается еще один матч — через три дня против “Тоттенхэма” Моуринью. Есть смысл не тратить много сил на игру с “Манчестер Юнайтед”, тем более при таком гандикапе. Возьмем первой ставкой на матч “тотал меньше 3,5 за 1,74” в БК Betcity.



В случае успеха Гвардиола в третий раз подряд выведет команду в финал Кубка лиги. Шансы на первый трофей в сезоне высоки, ведь в финале “горожан” ждет “Астон Вилла”. Второй вариант на сегодняшний матч — “Манчестер Сити” не проиграет и тотал голов меньше 3,5 за 2,02».



Андрей Санталов