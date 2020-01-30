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17:48 (мск), источник: Sportmail.ru

Пора выпускать Месси: прогноз на матч «Барселона» — «Леганес»

Каталонцев ждет четвертьфинал Кубка Испании.

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Источник: Reuters

«Барселона» неожиданным поражением в Валенсии поставила себя в неприятное положение. Лидерство в Ла Лиге упущено, новый тренер назначен, а голов и результатов нет. Здесь уже не выпустишь на поле второй состав, придется подключать основных звезд. И хотя кому-то сегодня все же дадут отдохнуть, но на поле ожидаются и Месси, и тер Стеген — ключевые люди для «Барсы».

«Леганес» один раз в этом сезоне уже встречался с «Барселоной» при Вальверде и держался вполне неплохо — все решил только поздний гол Видаля. После смены тренера в ноябре «Леганес» по-прежнему в зоне вылета, но очков стал набирать больше. Даже огорчил «Атлетико» в последнем туре, сыграв с ним 0:0.

За короткое время Сетьен не поставит позиционную атаку «Барселоны». Значит, снова будет владение мячом под 80%, подходы к штрафной и минимум опасных моментов. При всем этом с Месси в составе каталонцы, конечно, должны выигрывать и выходить в ¼ финала Кубка.

Наша ставка на матч — «победа “Барселоны” и тотал голов меньше 3,5 за 2,07» в БК Betcity.

Андрей Санталов

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