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17:06 (мск), источник: Sportmail.ru

Взять легкие два очка: прогноз на матч «Динамо» Рига — «Йокерит»

Ставим на фаворита.

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Источник: Reuters

Регулярный чемпионат КХЛ скоро завершится, сюжетных интриг в обеих конференциях осталось немного. Рижское «Динамо» уже откровенно доигрывает сезон, команда потерпела 9 поражений подряд в последних матчах. Месяц назад рижане также принимали «Йокерит» дома и влетели 0:7.

Хоккей

КХЛ 2019-2020
Неделя 25, 3.02.2020, 20:30

Динамо Р-Йокерит-

Финский клуб давно обеспечил себе место в плей-офф, но ему есть еще за что бороться. В интересах команды из Хельсинки как можно позже попасть весной на лидера Запада ЦСКА, а для этого нужно занять 2-е или 3-е место в конференции. Пока финны идут четвертыми, но уже сегодня могут опередить московское «Динамо».

Позавчера «Йокерит» крупно проиграл «Локомотиву», в Риге же можно сразу реабилитироваться за ту игру. И для «Динамо», и для финнов эта встреча станет последней перед перерывом на Евротур. После него команду из Хельсинки ждут в основном серьезные соперники, так что сегодня ей не стоит упускать шанс взять легкие два очка.

Букмекеры справедливо считают финнов фаворитами, но при этом предлагают неплохие коэффициенты. Воспользуемся этим и возьмем «победу “Йокерита” с форой -1 за 1,74» в БК Betcity.

Андрей Санталов

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