Взять легкие два очка: прогноз на матч «Динамо» Рига — «Йокерит»
Ставим на фаворита.
Ставим на фаворита.
Регулярный чемпионат КХЛ скоро завершится, сюжетных интриг в обеих конференциях осталось немного. Рижское «Динамо» уже откровенно доигрывает сезон, команда потерпела 9 поражений подряд в последних матчах. Месяц назад рижане также принимали «Йокерит» дома и влетели 0:7.
Финский клуб давно обеспечил себе место в
Позавчера «Йокерит» крупно проиграл «Локомотиву», в Риге же можно сразу реабилитироваться за ту игру. И для «Динамо», и для финнов эта встреча станет последней перед перерывом на Евротур. После него команду из Хельсинки ждут в основном серьезные соперники, так что сегодня ей не стоит упускать шанс взять легкие два очка.
Букмекеры справедливо считают финнов фаворитами, но при этом предлагают неплохие коэффициенты. Воспользуемся этим и возьмем «победу “Йокерита” с форой -1 за 1,74» в БК Betcity.
Андрей Санталов