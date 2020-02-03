Взять легкие два очка: прогноз на матч «Динамо» Рига — «Йокерит»

Финский клуб давно обеспечил себе место в плей-офф, но ему есть еще за что бороться. В интересах команды из Хельсинки как можно позже попасть весной на лидера Запада ЦСКА, а для этого нужно занять 2-е или 3-е место в конференции. Пока финны идут четвертыми, но уже сегодня могут опередить московское «Динамо».



Позавчера «Йокерит» крупно проиграл «Локомотиву», в Риге же можно сразу реабилитироваться за ту игру. И для «Динамо», и для финнов эта встреча станет последней перед перерывом на Евротур. После него команду из Хельсинки ждут в основном серьезные соперники, так что сегодня ей не стоит упускать шанс взять легкие два очка.



Букмекеры справедливо считают финнов фаворитами, но при этом предлагают неплохие коэффициенты. Воспользуемся этим и возьмем «победу “Йокерита” с форой -1 за 1,74» в БК Betcity.



Андрей Санталов