Голевой феерии быть: прогноз на матч «Рейнджерс» — «Торонто»

Летом «Рейнджерс» отхватили Панарина на рынке свободных агентов, но даже с Артемием далеки от выхода в плей-офф. Сейчас ньюйоркцы идут на 7-м (!) месте в Столичном дивизионе, от располагающейся выше «Филадельфии» их отделяет 11 очков (но есть два матча в запасе). Многовато для команды, где играет самый дорогой вингер лиги.

Причем к самому Панарину претензий нет. Артемий входит в топ-5 бомбардиров НХЛ и вполне может претендовать на приз MVP сезона. Похоже, причина неудач «Рейнджерс» — в возрасте команды, ее лидеры еще слишком молоды, а вратарь-ветеран Лундквист, увы, уже не тот.



«Торонто» же продолжает выступать неровно. За классными победами над «Нэшвиллом» и «Далласом» следует странное поражение от прямого конкурента «Флориды». В последней игре «Лифс» к тому же потеряли основного голкипера Андерсена из-за травмы, а его сменщик Хатчинсон не славится надежностью.



Учитывая нестабильную игру команд, исход встречи предсказать сложно. А вот спрогнозировать результативность матча, судя по игре «Рейнджерс» и «Торонто» в обороне, гораздо проще. Хоккеисты обоих клубов больше думают об атаке, чем об обороне, на этом мы и сыграем.



Наш выбор — «тотал голов больше 6,5 за 1,96» в БК Betcity. В двух предыдущих встречах в этом сезоне этот тотал был пробит с запасом (8 и 9 голов).



Андрей Санталов