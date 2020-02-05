Голевой феерии быть: прогноз на матч «Рейнджерс» — «Торонто»
Встреча классных атакующих команд.
Встреча классных атакующих команд.
Летом «Рейнджерс» отхватили Панарина на рынке свободных агентов, но даже с Артемием далеки от выхода в
Причем к самому Панарину претензий нет. Артемий входит в топ-5 бомбардиров НХЛ и вполне может претендовать на приз MVP сезона. Похоже, причина неудач «Рейнджерс» — в возрасте команды, ее лидеры еще слишком молоды, а
«Торонто» же продолжает выступать неровно. За классными победами над «Нэшвиллом» и «Далласом» следует странное поражение от прямого конкурента «Флориды». В последней игре «Лифс» к тому же потеряли основного голкипера Андерсена
Учитывая нестабильную игру команд, исход встречи предсказать сложно. А вот спрогнозировать результативность матча, судя по игре «Рейнджерс» и «Торонто» в обороне, гораздо проще. Хоккеисты обоих клубов больше думают об атаке, чем об обороне, на этом мы и сыграем.
Наш выбор — «тотал голов больше 6,5 за 1,96» в БК Betcity. В двух предыдущих встречах в этом сезоне этот тотал был пробит с запасом (8 и 9 голов).
Андрей Санталов