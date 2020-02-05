Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:00
Реймс
Ницца
Футбол. Зарубежный
21:00
Тулуза
Страсбур
Футбол. Зарубежный
21:00
Ним
Дижон
Футбол. Зарубежный
21:00
Монпелье
Метц
Футбол. Зарубежный
21:00
Лион
Амьен
Футбол. Зарубежный
21:00
Брест
Бордо
Футбол. Зарубежный
22:45
Лацио
Верона
Футбол. Зарубежный
23:00
Сент-Этьен
Марсель
Хоккей. НХЛ
6.02
Нью-Йорк Рейнджерс
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
6.02
Чикаго Блэкхокс
Бостон Брюинз
Все события
Фоторепортажи
8Косторная выиграла ЧЕ по фигурному катанию
19Синицина и Кацалапов стали чемпионами Европы!
18:20 (мск), источник: Sportmail.ru

Голевой феерии быть: прогноз на матч «Рейнджерс» — «Торонто»

Встреча классных атакующих команд.

Наверх
Источник: Reuters

Летом «Рейнджерс» отхватили Панарина на рынке свободных агентов, но даже с Артемием далеки от выхода в плей-офф. Сейчас ньюйоркцы идут на 7-м (!) месте в Столичном дивизионе, от располагающейся выше «Филадельфии» их отделяет 11 очков (но есть два матча в запасе). Многовато для команды, где играет самый дорогой вингер лиги.

Хоккей

НХЛ 2019-2020
Неделя 20, 6.02.2020, 3:30

Нью-Йорк Рейнджерс-Торонто Мэйпл Ливз-

Причем к самому Панарину претензий нет. Артемий входит в топ-5 бомбардиров НХЛ и вполне может претендовать на приз MVP сезона. Похоже, причина неудач «Рейнджерс» — в возрасте команды, ее лидеры еще слишком молоды, а вратарь-ветеран Лундквист, увы, уже не тот.

«Торонто» же продолжает выступать неровно. За классными победами над «Нэшвиллом» и «Далласом» следует странное поражение от прямого конкурента «Флориды». В последней игре «Лифс» к тому же потеряли основного голкипера Андерсена из-за травмы, а его сменщик Хатчинсон не славится надежностью.

Учитывая нестабильную игру команд, исход встречи предсказать сложно. А вот спрогнозировать результативность матча, судя по игре «Рейнджерс» и «Торонто» в обороне, гораздо проще. Хоккеисты обоих клубов больше думают об атаке, чем об обороне, на этом мы и сыграем.

Наш выбор — «тотал голов больше 6,5 за 1,96» в БК Betcity. В двух предыдущих встречах в этом сезоне этот тотал был пробит с запасом (8 и 9 голов).

Андрей Санталов

Овечкин сделал хет-трик за 5 минут и спас «Вашингтон» от позора
Губерниев: Жалко Тихонова — никому не нужен, глубоко несчастен
Ковальчуку свистели, он отомстил и приказал фанатам молчать
Московскому «Динамо» запретили регистрировать новых футболистов
ФИФА отреагировала на новости об отстранении России от ЧМ-2022
Клуб ФНЛ ведет переговоры о переходе Кокорина
Корейцы обиделись на Роналду, но виноват ли португалец?
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь