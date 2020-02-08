Антифутбол рвется в Лигу чемпионов: прогноз на матч «Хетафе» — «Валенсия»

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«Хетафе» сейчас занимает третью строчку в чемпионате Испании, опережая «Севилью» по дополнительным показателям. Торжество антифутбола: команде Хосе Бордаласа не нужен мяч (18-е место по владению мячом в примере), она играет предельно агрессивно (первое место с отрывом по фолам и карточкам). Тот же стиль едва не вывел «Хетафе» в Лигу чемпионов в прошлом году.

Футбол Испания 2019/2020 Тур 23, 8.02.2020, 18:00 Хетафе - Валенсия -

За 22 тура футболисты «Хетафе» пропустили 20 мячей и ни одного в последних трех матчах (шесть из последних восьми на ноль). Никто — ни «Реал», ни «Атлетико» — не допускают так мало ударов по своим воротам (7.6 за игру). Короче говоря, прямо сейчас «Хетафе» лучшая оборонительная команда в Испании.

А что «Валенсия»? Да, команда занимает пятое место в чемпионате. Но вот уже на протяжении двух месяцев валенсийцы показывают среднюю результативность в один мяч за игру. В чемпионате Испании есть всего три команды, которые бьют по чужим воротам реже «Хетафе», и одна из них — «Валенсия». Команда, которая не пропускает, примет у себя команду, которая почти не забивает.

Коэффициенты на низкие тоталы, конечно, не самые привлекательные. Выгоднее использовать их вместе со ставкой на победу хозяев поля. «Хетафе» выиграл три последних матча, а у «Валенсии» серьезные потери в составе: дисквалифицированы Васс и Кокелин, травмированы Пиччини, Черышев, Вальехо и Гарай, может не сыграть Гамейро. Наш выбор — победа «Хетафе» и тотал меньше 2.5 за 3.65 в БК «Лига ставок».